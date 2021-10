Joker 2: Joaquin Phoenix no está seguro si se realizará la secuela de la película

Ya han pasado casi dos años desde el estreno de Joker, película dirigida por Todd Phillips que fue nominada a los Premios Oscar 2020. Pese a algunos inconvenientes, reconocidos medios indicaron que la producción estaría preparando una segunda parte de la cinta protagonizada nuevamente por Joaquin Phoenix. No obstante, un nuevo reporte señaló que el actor está en duda sobre si la secuela realmente se hará realidad.

Según el portal The Playlist, el artista no se siente seguro por cómo se estarían llevando a cabo las grabaciones de algunas escenas. Pese a que no entró en detalles, explicó que todavía existe la incertidumbre entre los encargados.

“Quiero decir, no lo sé. Desde que estábamos filmando, empezamos a... ya sabes, este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos explorar más. ¿Pero en cuanto a si realmente lo haremos? No sé”, comentó Phoenix.

Bajo estas declaraciones, no es de extrañar que la producción tenga dificultades para la realización de la película, ya que esperan que supere a su anterior entrega. Esto tomaría mayor fuerza debido a que Warner Bros todavía no ha confirmado de manera oficial que se realizará Joker 2, por lo que solo queda esperar nuevos detalles del filme.

Joker: ¿de qué trata la película?

Arthur Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.