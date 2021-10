House of the dragon, tráiler: serie de Game of thrones lanza inquietante primer avance

Durante sus ocho temporadas, Game of thrones (GOT) recibió elogios por parte de la crítica, así como el apoyo de los televidentes que la volvieron una de las series más populares de HBO. Tras su final, más de uno se preguntaba qué iba a pasar con la franquicia, la respuesta está en el próximo estreno de House of the dragon, su primer spin off.

Con algunas fotos que nos adelantaban el regreso de los Targaryen, HBO Max finalmente ha lanzado un primer tráiler de su serie original. Aquí vemos que la historia estará inspirada en los sucesos ocurridos en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin, el cual narra la historia completa de la casa de los dragones.

Tráiler de House of the dragon

¿Qué veremos en House of the dragon?

Spin off de Game of thrones está en desarrollo. Foto: composición/HBO

La ficción nos llevará a ver las acciones de la familia Targaryen en Westeros 200 años antes de lo sucedido en Game of thrones. Fanáticos esperan que el spin off represente el evento conocido como la Danza de los dragones, la guerra civil de los Targaryen, en parte de sus capítulos. La serie ha sido escrita por Miguel Sapochnik (quien ya ha dirigido episodios importantes de GOT), Ryan J. Condal y el productor ejecutivo y autor de la saga original de libros George R.R. Martin.

Esta trama es una de las varias precuelas que HBO pretende lanzar en los próximos años. Historias sobre Los cuentos de Dunk y Egg y La rebelión de Robert Baratheon también están consideradas para ser desarrolladas.