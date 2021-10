Tráiler de House of the dragon: ¿qué ocurrió 200 años antes de la caída del trono?

Ambientada durante el poderío de los dragones en el Poniente, el tráiler de House of the dragon revela el vínculo entre dioses, reyes, sangre y fuego. El lanzamiento del primer avance oficial de esta precuela ocurrió el último martes 5 de octubre y está centrado en la influencia de la Casa Targaryen, una de las dinastías protagonistas de los Siete Reinos. “Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones sí”, afirma la voz en off del teaser, a la vez que despierta la curiosidad de los espectadores.

En la trama se explica cómo el sucesor de Jaehaerys Targaryen, Viserys, llega al trono. Se trata de un hombre decente que tiene el afán de prolongar el legado de su abuelo. El papel del también apodado Rey Mendigo será interpretado por Paddy Considine. Esta figura estará acompañada por Olivia Cooke, quien interpretará a Alicent Hightower, un personaje que creció en el círculo más íntimo de la Fortaleza Roja y que es considerada la mujer más bella de los Siete Reinos, además de una estratega política de gran alcance.

Ella es hija de Otto Hightower, interpretado por Rhys Ifans, quien asume el papel de la Mano del Rey y le sirve con lealtad. Él mira con ojos de sospecha al príncipe Daemon, Matt Smith, que resalta por ser un gran guerrero y un diestro jinete de dragones. Es hermano menor del rey y heredero al trono.

En las imágenes del nuevo tráiler también aparecen Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint. Él es un Señor de las Mareas, Maestro de Driftmark y jefe de la Casa Velaryon. Además, es consejero de la princesa Rhaenyra Targaryen, Emma D’Arcy, la primogénita del rey, una mujer de pura sangre valyria y una jinete incomparable.

También forman parte del elenco el hermano menor de Coryls Velaryon: Vaemond Velaryon, interpretado por Wil Johnson, John Macmillan como Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, Savannah Steyn como Laena Velayron, hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen y Theo Nate como Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Detrás de la puesta en escena

Los showrunners, es decir, los autores-productores, son Ryan Condal y Miguel Sapochnik, este último fue director del famoso episodio La batalla de los bastardos y tendrá a cargo al equipo de guionistas de toda la temporada. Sapochnik, por su parte, dirigirá el capítulo piloto y otros más. Ambos trabajarán con George R.R. Martin, el productor ejecutivo.