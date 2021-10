HBO Max: nuevo adelanto de Peacemaker, spin-off de The Suicide Squad

En el evento por la llegada de HBO Max a Europa, se dio a conocer algunos adelantos de las series y películas próximas en esta plataforma streaming. Entre ellos destacó el avance del spin-off de The Suicide Squad, Peacemaker, interpretado por el actor y luchador profesional de World Wrestling Entertainment (WWE) John Cena. Este peculiar personaje sobresalió en el film de Jason Gunn, tanto así que Warner Bros. no quiso perder la oportunidad y decidió crear un material aparte del Pacificador.

El director James Gunn y el equipo de Peacemaker. Foto: Instagram / @jamesgunn

Las imágenes muestran al equipo de Amanda Waller: John Economos (Steve Agee), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), Leota Adebayo (Danielle Brooks) y Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) cenando en un restaurante cuando de pronto ven llegar a Peacemaker con su popular traje y llamativo auto. Los agentes de ARGUS no dudaron en burlarse de él, cuestionando el porqué de su vestimenta.

El personaje de John Cena responde seriamente que no es un traje, sino que “es un uniforme”. Además de mencionar que es totalmente nuevo y debe “estirarlo” antes de una misión. Los chicos no dudaron en burlarse y consultarle sobre el águila que está en su carro, Eagley.