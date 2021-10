Candy Candy cumple 45 años: comparaciones entre la serie animada y el manga

El anime Candy Candy, estrenado el 1 de octubre de 1976, es un ícono para muchas niñas y adolescentes. De hecho, para algunos es considerado una telenovela infantil. Esta serie animada japonesa que habla de cómo una adolescente huérfana lucha por encontrar el amor ha sido traducida a varios idiomas y, pese a que se cumplen 45 años de su estreno, esta producción sigue encantando a fanáticas de varias generaciones.

En esta nota podrás saber más sobre el resumen de los primeros capítulos de Candy Candy, y cómo se diferencian el anime y el manga de la icónica historia de Candice White que ha traspasado todas las épocas, y que hoy se encuentra de aniversario. ALERTA SPOILER.

¿Cuántos capítulos tiene el anime y manga de Candy Candy?

El manga de Candy Candy se publicó por primera vez en la revista mensual Nakayoshi de la editorial Kodansha en la edición de abril de 1975. Concluyó en marzo de 1979 y constó de 55 capítulos publicados, que fueron compilados en nueve volúmenes, del 2 de octubre de 1975 al 3 de marzo de 1979.

La serie animada tuvo 115 episodios de 23 minutos cada uno, además de dos OVAs hechas en 1978 y una película de 1992. El dibujo animado fue realizado por Toei Animation, y se transmitió desde el 1 de octubre de 1976 hasta el 2 de febrero de 1979.

Nacimiento de Candy

La vida de Candy siempre ha estado llena tristezas y algunas tragedias. Candice White nació años antes de la Primera Guerra Mundial. Ella fue abandonada en un orfelinato de Michigan, en Estados Unidos. Según el manga, los progenitores dejaron una nota que decía “cuiden a mi bebé, se llama Candy”, pero de acuerdo a la serie, ella fue encontrada al mismo tiempo que Annie, quien al crecer sería su mejor amiga, y le ponen Candy porque así decía su vestido. El apellido White deriva de lo blanca que era la nieve donde la encontraron, no es el apellido de sus progenitores.

La amistad de Candy y Annie

Ambas amigas hicieron una promesa para no separarse nunca y evitar ser adoptadas. Candy era muy traviesa, aunque sus travesuras eran con buenas intenciones. Ella se caracteriza por defender la justicia y a los más débiles.

La adopción de Tom

A la hora de despedirse de Tom, en el anime Candy hace lo posible para que no lo adopte un padre abusivo, ya que este le dio una bofetada. “No dejes que te adopte semejante familia”, dice Candy al niño agredido, mientras que la hermana María le reclama a ella por rebelarse. Sin embargo, el niño acepta a su padre, pese a que este le ha faltado el respeto, lo que ha sido cuestionado por muchos. Por otro lado, en el manga Tom es adoptado sin ningún problema de por medio.

Candy Candy es una icónica serie infantil, Foto: difusión.

La despedida de Annie

Annie finalmente es adoptada por una familia rica. En el anime se escuchan unos comentarios entre la señorita Pony y la hermana María, que indican que los nuevos padres de Annie ya están listos para adoptarla. No obstante, ella se entristece, pero es consolada por Candy, quien la invita a ser feliz. Sin embargo, Annie no iba a ser la adoptada original por esta familia, sino Candy, quien se había negado pensando que no le ofrecerían luego la misma propuesta a su mejor amiga. En el manga más bien la historia de la separación entre ambas es menos dramática. Al final, Annie se va, y Candy espera mucho tiempo en vano que su cómplice le envíe alguna carta, hasta que finalmente ella le envía una comunicación donde le pide que no le escriba más. En el manga Annie es más drástica, y dice que quiere llevar una vida de rica y que siente vergüenza por ella.

Adopción de Candy

Candy es adoptada tarde, con más de diez años de edad, pero acepta rápidamente la primera propuesta que le ofrecen, pues siente esperanzas de que pueda reencontrarse con Annie y conocer a su “príncipe azul”. Pero su vida es un desastre, ya que Elisa y Neal, sus hermanastros, la fastidian todo el tiempo y la acosan, haciéndola llorar siempre. Candy quiere aparentar ser una chica millonaria y de buena posición, como su familia adoptiva, pero su madrastra la ve como si fuera una empleada más, ya que la considera inferior y descubre que ella se lleva mejor con sus sirvientes. En el manga la situación es peor, ya que la hermana María le cuenta a Candy que la familia que la desea adoptar en realidad la quiere como dama de compañía.

Stear llega a la vida de Candy

Stear, quien es primo de Archie, descubre a Candy cuando esta es abandonada por sus hermanastros, y él estaba pilotando un automóvil hecho por él mismo. Él la hace pasar momentos felices en medio de su tragedia, y le hace olvidar los maltratos de su familia.

Anthony, el príncipe de Candy

Y es ahí que conoce a Anthony, quien es primo de sus familiares directos adoptivos. El primer novio de Candy amaba cultivar rosas, que es una actividad que le hace acordar a su madre, y antes de estar con ella no ocultaba sus sentimientos y su ilusión por tenerla consigo, ya que le hace acordar a su madre. Es luego de esos encuentros que la familia realiza una fiesta, donde Candy disfruta bailar con todos, pero su madrastra se molesta y siente envidia por su suerte, por lo que la castiga durmiendo en el establo.

Annie desconoce a Candy

Al realizarse otra fiesta familiar, Candy se entera de que Annie irá al baile organizado. La protagonista de la historia no oculta su emoción y le cuenta a Kiln, su mascota, la feliz noticia. No obstante, al verla, Annie se hace la que no la conoce, y es ahí que Candy logra comprender muchas cosas.

Candy conoce a Albert

Candy se deprime, y decide escapar en un bote, pensando que podría regresar al hogar de Pony. Sin embargo, es encontrada por Albert, quien la invita a acampar y le cuenta historias. Es ahí que Anthony la encuentra, y pese a no haberle creído cuando sus hermanastros la metían en problemas, fingió una preocupación indignada y la abofetea.

El final de Anthony

Es luego que se encuentra con el señor García en su viaje a México. En el anime este le pega porque le dio agua a su mascota, pero en el manga esto es peor, ya que la intenta violar. Tras pasar por tragedias, Candy es adoptada por el señor William, el patriarca de la familia de Anthony, por lo que ella queda libre del clan Leagan. Anthony finalmente la invita a conocer a toda su familia, para ello decide hacer una muestra de equitación; sin embargo, al cabalgar Anthony y su caballo se topan con una trampa, él cae y muere.

Terry, su segundo amor

Tras la tragedia, Candy vuelve al Hogar de Pony como asistenta, y en eso Archie la visita para proponerle estudiar en Londres y olvidarse de todos los problemas. Candy, tras pensarlo mucho, finalmente acepta. Es a su llegada que conoce a Terry, quien sería el segundo amor de su vida.