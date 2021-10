Will Smith: sus mejores y peores películas, según el ‘Príncipe del rap’

El multifacético Will Smith, en una entrevista exclusiva con GQ, contó varios datos interesantes sobre él. Uno de ellos fue la confirmación de la relación abierta que lleva con su esposa Jada Pinkett, pues considera que “el matrimonio no es una prisión” . Asimismo, habló sobre sus proyectos pasados y futuros en el cine y TV.

Will, desde muy joven, se desarrolló como actor y cantante, siendo su gran oportunidad la interpretación del Príncipe del Rap, seguido de participar en Bad boys, Independence day, Hombres de negro, Yo, robot, Hitch, En búsqueda de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Suicide Squad y mucho más.

No hay duda de que varios de sus proyectos fueron éxitos y otros fracasos. El mismo Smith lo reconoció en la charla con la revista estadounidense para hombres. Men in black y The pursuit of happiness fueron señaladas como las favoritas. En ambos filmes apreciamos a dos artistas diferentes.

De su larga lista de colaboraciones solo marcó como la peor a Wild wild west, audiovisual de género western, fantasía y aventura. Lo más curioso es que el motivo de su disgusto es verse en pantalones vaqueros.

“Para mejor (película), creo que es un empate entre la primera Hombres de negro y En búsqueda de la felicidad. Por diferentes razones, esas son las dos cintas casi perfectas. (…) Wild wild west es solo una espina en mi costado. Verme a mí mismo con vaqueros... no me gusta”.

Por otro lado, el también productor de cine y música confesó que le gustaría reintegrarse al elenco del Escuadrón Suicida, siempre y cuando las cabezas y su agenda se lo permitan. ¿Lo veremos de nuevo como Deadshot?

Dato curioso