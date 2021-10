What if? capítulo 9: Gamora porta el traje de Thanos en nuevo adelanto de la serie

Marvel Studios aún tiene algunas citas con los fanáticos del UCM en la pantalla grande para este año. No obstante, en términos de producciones televisivas, la firma ha encantado a los fanáticos con What if…?, su primera serie animada que está por emitir su noveno episodio. En ese sentido, acaban de estrenar un nuevo adelanto, el cual está protagonizado por Gamora.

La integrante de Los guardianes de la galaxia es la hija adoptiva de Thanos en las películas live-action. Sin embargo, como ya es usual en la producción, el personaje será presentado en un arco distinto al que solemos recordar, y el traje dorado del ‘Titán Loco’ que porta la extraterrestre podría presagiar el posible desarrollo de su historia.

What if…? capítulo 9: Gamora porta el traje de Thanos en nuevo adelanto. Foto: Marvel Studios

De acuerdo con lo comentado por el portal especializado Screen Rant, habría dos posibles opciones para esta trama: Gamora creció como una fiel seguidora de Thanos y buscará vengar su muerte tras los acontecimientos del episodio 8; o ella es una despiadada mercenaria y ha derrocado a su padre para conseguir el dominio de mundos más allá del suyo.

No obstante, según explica el citado medio, existe una gran posibilidad que el final de What if…? convoque a una considerable cantidad de héroes para que se enfrenten a Ultrón. Ello en consideración de la última secuencia del octavo capítulo, donde The Watcher busca ayuda en el Doctor Strange Oscuro que vimos en la cuarta entrega del programa.

Ultrón Vision fue presentado en el episodio 8 de What if...? como el ser más poderoso del universo. Foto: Marvel Studios

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el capítulo 9 de What if…?

El capítulo 9 de What if…? llegará este miércoles 6 de octubre. El episodio estreno podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m. A continuación, te dejamos el horario de lanzamiento para otras regiones de Latinoamérica y España.

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 6 de octubre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 6 de octubre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 6 de octubre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 6 de octubre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 6 de octubre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver online el capítulo 9 de What if…?

Al igual que otros de sus productos originales, todos los episodios de What if…? pueden ser vistos a través de Disney Plus. Solo es necesario que los espectadores estén suscritos a algunos de los planes de paga que ofrece el servicio a sus potenciales clientes.