Sex education 3 en Netflix: estos tres actores son familia en la vida real

El TUDUM de Netflix trajo grandes novedades, dentro de ellas la renovación de Sex education para una cuarta temporada. Por lo pronto, y para alegría de los fanáticos de las desventuras de Otis y sus amigos, la tercera entrega del show está disponible en la videoteca del gigante del streaming. No obstante, hay un detalle que pocos espectadores han notado: tres actores del show son familia en la vida real.

Pese al gran parecido entre el Sr. Groff y su hijo Adam (Connor Swindells), sus intérpretes han desmentido que tienen algún lazo sanguíneo. No obstante, el propio Alistair Petrie, quien da vida al exdirector de la secundaria Moordale, ha confirmado que sí guarda parentesco con otros dos actores del programa, ya que sus jóvenes hijos gemelos, Cal y Brodie, tienen un cameo como estudiantes de la bautizada ‘Escuela del sexo’.

Asimismo, Petrie ha compartido una imagen en su cuenta oficial en Instagram junto a sus hijos, en la que se los ve durante el rodaje de la tercera temporada. Además, los tres se lucen con el uniforme de la institución, un detalle que no deja lugar a duda del notable parecido físico.

Alistair Petrie junto a sus hijos gemelos Cal y Brodie. Foto: Instagram/@petriealistair

Es entendible que el dúo no haya sido reconocido por la audiencia dado a que no tienen un rol importante de la trama. De hecho, los podemos ver en algunos capítulos, como en el viaje a Francia. No obstante, ello no impide que puedan aparecer nuevamente en los episodios de la cuarta temporada.

Sex education 3 – sinopsis oficial

Es un nuevo año, Otis tiene sexo casual, la relación de Eric y Adam se hace oficial, y Jean tiene un bebé en camino. Mientras tanto, la nueva directora Hope trata de devolver a Moordale a un pilar de excelencia, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora y un correo de voz perdido acecha.