El olvido que seremos se impuso en los Premios Platino

Jannina Eyzaguirre V., Enviada especial a Madrid

La película colombiana El olvido que seremos se llevó cinco diosas platinas en la ceremonia de los Premios Platino 2021 que anoche se realizó en la ciudad de Madrid y que homenajeó a lo mejor del cine y audiovisual iberoamericano durante una ceremonia que retomó la presencialidad, luego de dos años de para por la pandemia de la COVID-19. El olvido que seremos ganó en la terna de mejor película iberoamericana, su director español Fernando Trueba ganó en la terna mejor dirección, su hermano David Trueba, mejor guion, el actor Javier Cámara en mejor interpretación protagónica, y Diego López, mejor dirección de arte. “Todos han trabajado motivados de una manera excepcional porque el libro eso producía en la gente”, manifestó Fernando Trueba.

La producción española ‘Patria’ se impuso con cuatro premios: mejor teleserie, mejor interpretación femenina de reparto en serie, miniserie o teleserie para Loreto Mauleón, mejor creador de miniseries o teleserie cinematográfica fue para Aitor Gabilondo y en la terna mejor intérprete protagónica, Elena Irureta.

En tanto, la chilena El agente topo se llevó dos trofeos en la terna mejor película documental y mejor película en educación y valores. “El virus puso en relieve replantearnos nuestra relación con la vejez. Nos dimos cuenta de que en los asilos ya existía la pandemia de la soledad. El arte y el cine son uno de esos pocos espacios donde nos podemos unir para compartir una experiencia y ver el mundo diferente, espero que esta película sea una fuente de inspiración para respetar una vejez digna y no relegarla al olvido familiar e institucional”, dijo la directora Maite Alberdi.

Maite Alberdi. Directora de El agente topo. Foto: difusión

En un glamoroso evento, en el que no faltaron las mascarillas con brillantina y los protocolos propios por la COVID-19, la gala se realizó en el Palacio Municipal de Madrid (Ifema). Precedida por una concurrida alfombra roja por la que desfilaron estrellas como Ludwika Paleta, Álvaro Morte, Natalia Oreiro, Diego Boneta, Najwa Nimri, Cecilia Suárez, Fernando Trueba y Ester Expósito. Los primeros en alzar el trofeo de la diosa platina fueron el equipo de la película española Las niñas, como mejor ópera prima.

PUEDES VER: Lena Dunham contrae matrimonio con el músico peruano Luis Felber

El actor chileno Alfredo Castro obtuvo el reconocimiento a mejor interpretación masculina de reparto por El príncipe, y la mejor interpretación masculina de reparto en serie fue para Christian Tappan por El robo del siglo (Colombia). La actriz española Natalie Poza recibió el trofeo por la cinta La boda de Rosa y el colombiano Andrés Parra obtuvo el reconocimiento como mejor actor protagónico por El robo del siglo. Mientras que Candela Peña se llevó a casa el premio a mejor interpretación cinematográfica femenina.

Premio Platino al honor

El mexicano Diego Luna recibió el premio de honor por su extensa carrera como actor, productor y director. “Gracias a ‘todes’, a los Premios Platino, más que un reconocimiento es un compromiso a lo hecho, a lo que me queda por hacer y a seguir contando historias. La pandemia nos trajo la certeza de una vulnerabilidad inminente. Nos toca replantearnos todo. Nuestra relación con la tierra que hemos destruido, vivir con mayor empatía, con responsabilidad. Somos una comunidad que debe poner el ejemplo. No emulemos lo que otras industrias han hecho. Confiemos en nuestro talento y creatividad. Gracias a mis hijos por las múltiples lecciones que me dan”, dijo en un discurso que fue leído.

Mejor actor y mejor dirección. Javier Cámara y Trueba por El olvido que seremos. Foto: composición LR

Maite Alberdi. Directora de El agente topo. Foto: difusión