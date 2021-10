Netflix: Las cosas por limpiar, el retrato de una madre con voluntad de supervivencia

El top 10 de Netflix actualmente, al menos en Perú, sigue dominado por El juego del calamar, el drama de supervivencia del que todos hablan. Al éxito coreano le sigue Culpable, un impactante thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal; mientras que en el tercer puesto se ubica Las cosas por limpiar, una miniserie compuesta por diez conmovedores episodios protagonizados por Margaret Qualley. A continuación, te contamos todos los detalles de la producción que causa furor y es una de las más vistas en la videoteca del gigante del streaming.

Las cosas por limpiar - tráiler oficial

¿De qué trata Las cosas por limpiar?

Inspirada en el best-seller del New York Times ‘Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive’, escrito por Stephanie Land, la producción Las cosas por limpiar sigue la historia de Alex, una madre soltera que se dedica a la limpieza de casas para, a duras penas, llegar a fin de mes, mientras escapa de una relación abusiva y supera la falta de hogar para crear una vida mejor para su hija, Maddy.

Visto a través del lente emocional y a la vez humorístico de una mujer desesperada pero decidida, esta serie es una exploración cruda e inspiradora de la resistencia de una joven que alimenta su propia voluntad de supervivencia a la vez que protege a su pequeña niña.

Margaret Qualley interpreta a la joven madre Alex, mientras que el papel de la pequeña Maddy recae sobre Rylea Nevaeh Whittet. Foto: Netflix

¿Qué dice la crítica de Las cosas por limpiar?

Angie Han - Hollywood Reporter

“Qualley está dotada de un rostro expresivo que convierte a Alex en un libro abierto. Incluso cuando lucha por mantener la compostura frente a una presión insoportable, un labio tembloroso, una pestaña que se agita o una fosa nasal que se agita revelan el juego”.

Daniel D’Addario - Variety

“Qualley, una intérprete convincente y aguda, podría llevar a los espectadores a cualquier parte. El público que la conoce mejor como la efímera hippie de Once upon a time in Hollywood puede sorprenderse de lo bien que puede conjurar los sentimientos de ansiedad”.

Candice Frederick - TheWrap

“Es difícil señalar lo que le falta a la serie a lo largo de los primeros episodios. Ese sentido de la humanidad, aunque sea doloroso a veces, es lo que da vida a Las cosas por limpiar”.

Richard Roeper - Chicago Sun-Times

“Margaret Qualley ofrece una interpretación desgarradoramente real como una mujer decidida a limpiar casas después de dejar a su exmaltratador”.

Brian Tallerico - RogerEbert.com

“Qualley tiene los pies en la tierra y es brillante, encontrando las notas de gracia de la belleza que centran todo a su alrededor en esta serie que sospecho que va a cosechar un público fiel y lleno de lágrimas”.

La serie Las cosas por limpiar ya se ha ganado el corazón de los fanáticos y se ubica como una de las más vistas en Netflix. Foto: Netflix

Las cosas por limpiar – reparto

Margaret Qualley como Alex

Billy Burke como Hank

Andie MacDowell como Paula

Nick Robinson como Sean

Anika Noni Rose como Regina

Tracy Vilar como Yolanda

Rylea Nevaeh Whittet como Maddy

BJ Harrison como Denise

Erin Karpluk como Sharlene

Toby Levins como Basil

Raymonnd Ablack como Nate

Aime Carrero como Danielle

Xavier de Guzman como Ethan