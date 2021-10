DC FanDome 2021: lista completa de las figuras de DC Comics invitadas al evento

Cada vez estamos más cerca de celebrar la segunda edición del DC FanDome 2021, un evento streaming dedicado a todos los fans del universo DC. Solo hace unas horas, se anunció, a través de sus redes sociales, la lista oficial de actores, directores, productores y guionistas invitados al show. A continuación, descubre quiénes son.

Poster de The Batman. Foto: composición / DC Comics

Como hace unos días lo dijo Robert Pattinson, el nuevo Batman, habrá sorpresas en esta entrega. Si el año anterior fue uno de los mejores para DC Comics con 22 millones de espectadores , según el reporte de Variety, este será fabuloso. Una oportunidad que DC y Warner Bros. no pueden dejar de lado.

Definitivamente asistirán Robert Pattinson y Zoe Kravitz, tal como lo anunciaron antes. Además, veremos al increíble Jason Momoa; Dwayne Johnson, intérprete de Black Adam; John Cena; Lynda Carter, la tercer Mujer Maravilla; Ezra Miller; Patty Jenkins, directora y escritora cinematográfica; y el talentoso James Gunn, director, guionista y productor de la popular saga Guardianes de la galaxia y la reciente obra vista en cines y streaming The Suicide Squad.

“La mejor experiencia para los fanáticos de DC te espera. ¡Únete el 16 de octubre a la lista de estrellas en DC FanDome, en el que se revelará aún más!”, precisó el anuncio del evento.

La cita pactada para DC FanDome 2021 es el sábado 16 de octubre. Serán cuatro horas de novedades y diversión. No hay duda de que los fans están ansiosos por ver lo último de The Batman, Aquaman and the lost kingdom, The Flash y muchos más.

¿De qué trata The Batman?

The Batman se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será el el Acertijo de Paul Dano, quien asesina a los candidatos a la alcaldía y deja extraños mensajes en el lugar del crimen.