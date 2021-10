Premios Óscar: Eugenio Derbez es un posible nominado a mejor actor de reparto por CODA

Cada vez estamos más cerca de celebrar los Premios Óscar y las posibles nominaciones se están escuchando. Hace unos días se conoció que el talentoso actor mexicano Eugenio Derbez es un potencial integrante a la categoría de mejor actor de reparto gracias a su actuación en la película CODA: señales del corazón.

CODA es un remake del film francés La familia Bélier. Foto: composición / Vendôme Pictures

El responsable de esta pronta nominación fue el crítico de cine Scott Feinberg. A través de The Hollywood Reporter, publicó una lista con los nombres tentativos a ganar la estatuilla de oro de la Academia.

El columnista no solo se basó en intereses personales, sino también en “ consultas con votantes y estrategas de premios, análisis de campañas de marketing y premios, resultados de ceremonias de premios que preceden a los Óscar y la historia de la ceremonia de los Óscar”.

Entre las figuras que resaltan como mejor actor de reparto, según Feinberg, además de Derbez como favorito, están Jamie Dornan (Belfast), Ciaran Hinds (Belfast), Jon Bernthal (King Richard) y Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Por otro lado, Eugenio, en una entrevista con The San Diego Union Tribune, comentó que gracias a la cinta CODA rompió los estereotipos de los actores latinos en Hollywood.

“Estoy contento porque me están dando la oportunidad de romper los estereotipos. Me quejaba de que cuando (los directores) me llamaban por ser latino, siempre me ofrecían los papeles de jardinero, narcotraficante o criminal . Ahora que puedo representar a un profesor de música, siento que estoy rompiendo estereotipos y eso va a ser muy útil para la comunidad latina”, dijo muy emocionado el recordado Ludovico Peluche.

Esta podría ser la primera nominación del actor mexicano a los Óscar. Foto: Vendôme Pictures

Las nominaciones oficiales se sabrán el 8 de febrero del 2022. Mientras tanto, la 94 edición de los Óscar se festejará el domingo 27 de marzo de 2022 . Estaremos muy atentos a las nuevas noticias que nos traerán los organizadores y conocedores del mundo hollywoodense.

¿De qué trata CODA: señales del corazón?

CODA es el acrónimo en inglés de child of deaf adult. Señales del corazón es un remake estadounidense del film francés La familia Bélier (2014). Esta narra la historia de Ruby (Emilia Jones), la única hija oyente de una familia de sordomudos.

Ella divide su día entre ayudar a sus padres y hermano a comunicarse con el resto del mundo y perseguir sus sueños como cantante con apoyo de Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), un apasionado profesor escolar que con sus inusuales métodos de enseñanza logra sacar lo mejor de sus alumnos. Ruby debe enfrentar la difícil decisión de seguir su propio viaje o cumplir con lo que ella siente que son sus obligaciones: su familia.