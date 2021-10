No time to die: Daniel Craig lamenta mala experiencia en Quantum of solace

No time to die, el largometraje dirigido por Cary Joji Fukunaga, llegó para contarnos la última aventura de Daniel Craig como James Bond luego de cinco populares entregas. Mucho se ha hablado sobre su salida y que esto se debe al aburrimiento de seguir interpretando al personaje así como la presión que esto conlleva.

Contrario a todos los rumores, el actor británico reveló que realmente está agradecido pese a los problemas que pudieron surgir en el camino: “Sé que se dicen muchas cosas sobre lo que pienso de estas cintas, pero he amado cada segundo de estas. Y especialmente esta, porque me he levantado cada mañana y he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Y ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida”.

Ahora, conversó con The Empire Film Podcast para hacer un repaso a todas las entregas en las que dio vida a James Bond y explicar que añora la persona que era cuando hizo Casino royale: “El exceso de conocimiento a veces no es bueno. No tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas ni la mecánica ni cómo el mundo veía realmente a Bond”.

“Cuando empecé a entenderlas el peso se empezó a sentir. El problema de Quantum of solace, que fue un poco una tormenta de problemas, es que todo el peso de la película estaba ahí e hizo que me encerrara en mí mismo”, fueron las palabras que dieron de qué hablar entre los fans, puesto que dicho film es considerado el peor de la saga.

¿De qué trata Quantum of solace?

Traicionado por la mujer a la que amaba, James Bond se enfrenta a la necesidad de convertir su nueva misión en algo personal. Un caso de identificación errónea lleva a 007 a conocer a la bella y combativa Camille.