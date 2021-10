La casa de papel: Álvaro Morte habla sobre el final y por qué no se hará más temporadas

A inicios de setiembre, La casa de papel estrenó el primer volumen de su quinta temporada. Aquella emocionante tanda de episodios estuvo marcada por un amargo desenlace para uno de sus personajes más queridos. No obstante, todavía hay más por desentrañar en la nueva entrega que llega en diciembre a Netflix. En ese sentido, La República conversó con Álvaro Morte acerca del inminente cierre de la exitosa ficción española.

“Yo estoy muy contento con el final de La casa de papel en muchos sentidos. Por un lado, creo que la serie se merece tener un final. Creo que cuando se alarga demasiado una producción corremos el peligro de que ya los personajes dejen de tener interés, la historia, y nosotros -también por respeto a los fans- creemos que es el momento de terminarla para dejarla en alto y que la gente se quede con un buen sabor de boca ”, confesó Morte en el marco de los premios Platino 2021.

“Es literalmente imposible contentar a todos (los admiradores). No se puede. Pero sí que os digo que yo cuando recibí el último guion y lo estuvimos ejecutando, lo estuvimos grabando y demás, yo estoy muy contento con el resultado. Espero que todos los seguidores de La casa de papel también sigan igual de contentos”, agregó.

Álvaro Morte logró fama internacional tras protagonizar La casa de papel como el Profesor. Foto: Netflix

Por otro lado, también se refirió acerca de lo que extrañará de su icónico rol: “Hay una cosa que tiene El Profesor que es maravillosa y es que te da oportunidad de hacer muchas cosas distintas. Es como si fueran muchísimos personajes dentro de uno solo. (…) Para un actor es muy gratificante poder hacer un personaje que tenga tantas aristas distintas”.

Sin embargo, espera que sus proyectos futuros le permitan no quedarse encasillado en el papel que lo hizo mundialmente famoso: “A mí me encanta que la gente me llame Profesor, pero me gusta muchísimo más que me llamen Álvaro Morte. (…) He dado mi corazón, mi estómago, mis pulmones y mi piel al personaje de El Profesor, pero con el siguiente personaje también lo voy a hacer, y al otro también, y al próximo también”.

“Afortunadamente, hoy por hoy, el público es tremendamente inteligente como para saber que esos eran personajes y que la vida continúa y que ahora haré otros personajes. (…) La gente es maravillosa, la gente es estupenda y sabe valorar el trabajo que has hecho ahí”, concluyó.

¿Cuándo se estrena La casa de papel parte 5, volumen 2 en Netflix?

Tras varias semanas de espera, y para alegría de los fanáticos, La casa de papel parte 5, volumen 2 llegará a Netflix el próximo 3 de diciembre.