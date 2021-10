No time to die: Daniel Craig revela su escena favorita de James Bond

James Bond: no time to die ya es una realidad en la pantalla grande. Su final ya ha dejado impactados a millones de fanáticos, quienes opinan que ha sido un buen cierre para Daniel Craig en el papel del icónico agente, a quien ha interpretado desde 2006 con Casino Royale. En ese sentido, la revista GQ le preguntó acerca de cuál fue su escena favorita y su respuesta fue muy concreta.

“Hay unas cuantas escenas en No time to die de las que me siento muy orgulloso, pero probablemente la escena completa que rodamos en Venecia para Casino royale es mi favorita . No es porque tuviera mucho trabajo de especialista de acción, sino por Chris Colbert, nuestro diseñador de efectos físicos”, reveló Craig al citado medio (vía Men’s Health).

“La cuestión es que diseñó esa casa de Venecia que se hunde en el agua y luego se reiniciaba y salía a flote. Tuvimos que rodar todo eso y allí estaba yo saltando cosas y volando por el agua”, agregó.

Daniel Craig se despide de James Bond tras cinco películas. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

Como se recuerda, la estrella de Hollywood no es una figura ajena a los trabajos de acrobacias. Inclusive, según comenta Screen Rant, Daniel ha sufrido múltiples lesiones en la realización de sus secuencias de riesgo, ya que se ha roto los dos músculos de la pantorrilla y dos ligamentos. Esto, quizás, podría haber influido en su decisión de no continuar protagonizando alguna otra entrega de James Bond.

James Bond: no time to die – sinopsis oficial

Cinco años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld, James Bond ha dejado el servicio activo. Su amigo y agente de la CIA Felix Leiter se pone en contacto con él para que le ayude a buscar a Valdo Obruchev, un científico desaparecido. Cuando se hace evidente que Obruchev ha sido secuestrado, Bond debe enfrentarse a un villano cuyos planes podrían suponer la muerte de millones de personas.