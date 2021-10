Gladiador 2: Ridley Scott tiene el guion y la filmará tras su cinta sobre Napoleón

En noviembre del 2018, el portal especializado Deadline informó que el ganador del Óscar por Gladiador, Ridley Scott, estaba iniciando el desarrollo de una segunda parte de la película que fue protagonizada por Russell Crowe en el 2000. Peter Craig sería el encargado de elaborar el guion.

A tres años de esta noticia, Scott le ha dicho recientemente a la revista Empire que la próxima cinta de Gladiador forma parte de su agenda de trabajo justo después de que filme su proyecto sobre Napoleón. Este proyecto, que tendrá como protagonista a Joaquín Phoenix como el emperador francés, se anunció por primera vez en octubre de 2020.

“Ya tengo Gladiator 2 escrita ahora”, dijo Scott. “Así que cuando termine Napoleón, dicha película estará lista para funcionar” , comentó.

Joaquin Phoenix regresa a la pantalla grande con la vida de Napoleón Bonaparte. Foto: Composición/Facebook Óscar Academy/Difusión

La epopeya está en la lista inmediata de tareas pendientes de Ridley Scott luego de los lanzamientos consecutivos de The last duel y House of Gucci en las próximas semanas. Junto a Phoenix estará Jodie Comer como Josephine. La ganadora del Emmy por Killing Eve se ganó varios elogios en el Festival de cine de Venecia de 2021 por su actuación en El último duelo.

¿De qué tratará Gladiador 2?

La trama se centrará en Lucius, el hijo de Lucilla, de la película original y sobrino de Cómodo, emperador romano asesinado por Máximo Décimo Meridio. La secuela encontrará a un Lucius muy influenciado por la figura de Máximo, algo que al parecer no gustará a sus adversarios.

Los productores revelaron en junio de 2019 que Gladiador 2 tendría lugar dos décadas después de la cinta del año 2000, la cual recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo y fue nominada a 11 premios Óscar, ganando por mejor película y mejor actor.