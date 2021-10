The Batman: Zoe Kravitz buscó nueva imagen de Catwoman, sin fetiches y estereotipos

The Batman es la inédita película del popular murciélago de DC Comics, protagonizada por el británico Robert Pattinson, quien deja en el pasado a Ben Affleck. Este film es uno de los más esperados para el 2022, pues los fanáticos están ansiosos por ver el nuevo rostro del Caballero de la noche en acción. Entre el gran elenco está la talentosísima actriz Zoe Kravitz, dando vida a Catwoman, una villana más que enfrentará al vigilante de Gotham, además del Pingüino y el Acertijo.

Robert Pattinson es el nuevo Batman de DC Comics. Foto: Warner Bros. Pictures

No cabe duda que para la hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz este es un excelente papel y reto, ya que tuvo que trabajar duro para enfocarse en quién realmente es Catwoman como persona . En una entrevista muy completa con Another magazine, señaló que trató de actuar sin ningún estereotipo y fetiche .

“He visto todas las películas, sí. He leído algunos de los cómics ahora, pero no era una conocedora de los cómics ni nada por el estilo. También traté de pensar en ello no como Catwoman, sino como mujer, ¿cómo me hace sentir esto? ¿cómo nos acercamos a esto y cómo nos aseguramos de no estar fetichizando o creando un estereotipo? Sabía que tenía que ser una persona real ”, contestó en mención si había visto todas las cintas de Batman.

Asimismo, le preguntaron cómo consiguió el personaje de Gatúbela. A lo que Zoe respondió: “Mi agente me llamó y me dijo: ‘Están haciendo una película de Batman y sale Catwoman. Tú estás en la lista de actrices posibles’”.

Zoe Kravitz en el Met Gala 2021. Foto: Difusión

Para ella fue complicado, mucho más porque no conocía al director Matt Reeves. Kravitz deseaba el rol, puesto que era una muy buena oportunidad: “Tan solo quería ser agradable y simpática para conseguir el papel. Leer el guion y decir: ‘Me encanta, me encanta toda la historia’. Después tuve una audición y tenía la energía de un cachorro”.