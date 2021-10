Seinfeld llegó a Netflix: ¿de qué trata la mítica y comentada serie?

Seinfeld, la popular y recordada sitcom de los años 90, está de regreso por Netflix. Desde este 1 de octubre disfrutarás de Jerry Seinfeld (siendo él mismo), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), George Costanza (Jason Alexander) y Cosmo Kramer (Michael Richards), aunque ya estuvo disponible en las plataformas de Amazon Prime Video y Hulu. La gran N de color rojo dispondrá de las nueve temporadas en 4K; es decir, podrás ver a los cuatro amigos en alta definición.

Netlfix cuenta con las nueve temporadas de Seinfeld. Foto: composición / NBC

La comedia de situación estadounidense fue creada en 1989 por Larry David y Jerry Seinfeld para la cadena de televisión NBC. Esta culminó en 1998 y su último capítulo fue el número 180, emitido el 14 de mayo. Netflix cuenta con todos los episodios , en total 171. Tranquilo, que los que tenían dos partes están juntos, por ello la cifra final.

Seinfeld es “un espectáculo sobre nada”, tal como fue descrita. Los cuatro compañeros son los protagonistas, viven en la ciudad de Nueva York y lidian con humor sus actividades personales a diario.

Después de un par de años de haber obtenido los derechos para emitir esta serie, Netflix la trae de vuelta. No hay duda de que le traerá éxito, porque Seinfeld brilla sola, tanto así que ha sido inspiración para producir otras sitcoms como Friends, The office, How I meet your mother y más.

Si deseas disfrutar de otros audiovisuales con el conocido comediante Jerry Seinfeld, puedes buscar su colección, donde están Comedians in the car getting coffee, 23 hours to kill, Jerry before Seinfeld, el documental Jerry Seinfeld: comedian y I’m telling you for the last time.