No time to die, final: ¿qué significa la muerte de James Bond para la saga?

No time to die llegó a los cines peruanos para mostrar la última aventura de Daniel Craig como James Bond, luego de varios retrasos ocasionados por la pandemia. Para alegría de los fans, el épico final estuvo a la altura del mítico personaje y los fans no podrían estar más contentos con el resultado.

La cinta nos muestra cómo el agente 007 regresó de su retiro para dar con el paradero de un nuevo villano, interpretado por Rami Malek. En esta cacería, los seguidores de la franquicia vimos el lado más humano del protagonista así como un clímax que sigue causando polémica por sus repercusiones.

Alerta spoilers.

Como vimos en la película, Bond se infectó con los temibles nanobots y decidió quedarse a morir en la explosión de la isla donde fabricaban la letal arma. Tras esto, vemos a su pareja Madeleine contarle a su hija la historia de su fallecido padre. Si bien los espectadores están satisfechos con el cierre de la etapa de Craig, varios se preguntan si el evento también significa el fin de la saga cinematográfica.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que James Bond muere en la ficción y justamente ocurre en la película 25 de la franquicia. Sin embargo, las probabilidades de que no hayan más películas sobre el personaje no parecen altas, dado que la saga siempre se ha renovado a lo largo de los años, con mayor o menor tiempo de receso.