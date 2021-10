No time to die, final: muerte de James Bond cierra la etapa con Daniel Craig

No time to die, conocido también como Sin tiempo para morir, llegó a los cines peruanos para realizar un tributo a la etapa de Daniel Craig como James Bond, dado que se trata de su última entrega en la franquicia. Por su parte, los fans no dejan de comentar los eventos del film dirigido por Cary Joji Fukunaga.

Como vimos en la película, el agente 007 dejó el servicio secreto para disfrutar de una vida tranquila en Jamaica. Sin embargo, su calma no dura mucho tiempo cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para pedirle ayuda. La nueva misión es rescatar a un científico buscado también por una peligrosa organización.

Alerta spoiler

El líder Lyutsifer Safin (Rami Malek) no tuvo reparos en asesinar a Spectre y manipular a la amada de James Bond, la Dra. Madeleine Swann. Para sorpresa de los personajes y los espectadores, su plan es acabar con poblaciones enteras del planeta con el arma biológica secreta de M, la cual plantea insertar nanobots específicos de ADN en las personas para matar a cualquiera con solo tocarlo.

Antes del tercer y último acto, el protagonista descubre que él es padre de la hija de Madeleine aunque ella lo negó en un principio. Para su mala fortuna, ambas son secuestradas por el villano y las lleva a su propia isla donde fabrican el letal arma que llegaría a diezmar a la población.

Daniel Craig se despide de James Bond tras cinco películas. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

Lo que los fanáticos no esperaban era el final donde James Bond se infecta con los nanobots y decide ordenar el lanzamiento de las islas pese a que él seguía allí. Así es como el agente 007 muere en el bombardeo, lo que dejó a los fans atónitos, porque es un evento inédito dentro de la saga cinematográfico.

Daniel Craig ya había expresado su deseo de no protagonizar más películas de James Bond. De esta forma, su muerte en la ficción cierra definitivamente su despedida como el mítico agente 007 y ahora solo queda esperar por más noticias sobre nuevas entregas con probablemente otro actor.