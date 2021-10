El juego del calamar: Netflix pone advertencia en episodio tras reclamos de usuarios

Desde el lanzamiento de El juego del calamar, muchos fanáticos esperan con ansias la llegada de un una segunda parte que explore a detalle lo que pasará con Gi-hun luego de haber ganado el premio mayor. No obstante, pese al éxito logrado, la ficción también ha recibido críticas por parte de los suscriptores de Netflix sobre un capítulo en especial.

Según un nuevo reporte (vía SensaCine), el episodio 4 habría sido un foco de reclamos debido a una luz que aparece durante una sangrienta pelea entre los participantes de Squid game.

En esta secuencia la luz, que está en constante parpadeo, resultó muy incómodo para algunos espectadores, quienes no dudaron en poner en evidencia su molestia a través de redes sociales y pidieron a Netflix que coloque un mensaje de advertencia para evitar inconvenientes.

“En el episodio 4 de El juego del calamar hay una escena donde la principal fuente de luz se convierte en una luz estroboscópica que dura cinco minutos. No sé si es protocolo o no, pero no es bueno visualmente”, compartió en Twitter el usuario idl0g.

En instantes, otros cibernautas no dudaron en apoyar la publicación y aseguraron sentir la misma molestia, por lo que Netflix tomó en cuenta los reclamos y a partir de ahora en algunos países aparece un mensaje de advertencia que indica lo siguiente: “Algunas escenas tienen un efecto estroboscópico que puede afectar a los espectadores sensibles a la luz”.

¿Cuáles fueron los juegos de Squid game?

Los juegos que aparecieron en la serie surcoreana fueron inspirados en la década de los 70 y 80, pero se modificaron estratégicamente para que pierda un gran número de personas. Los nombres son los siguientes: