What if...? capítulo 8: referencias a Terminator en la serie de Disney Plus

What if...?, el show animada de Marvel Studios, lanzó su octavo episodio a Disney Plus para explorar las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. En esta oportunidad vimos cómo Ultron ganó la batalla contra los Vengadores y la desolación del planeta tal como la conocemos.

Durante esta batalla por el destino de la Tierra, la poderosa inteligencia artificial dio rienda suelta a un apocalipsis nuclear para diezmar a la población y todo atisbo de vida. Se trata de una escena que varios fans relacionaron con Terminator 2: el día del juicio.

Por otro lado, Capitana Marvel tuvo un duro enfrentamiento contra el villano a quien llamó Skynet; la referencia más clara y con sentido dado que la superheroína es un personaje de los años 90 cuando se estrenó la famosa película de James Cameron.

¿De qué trata Terminator 2: el día del juicio?

Hace algunos años, un viajero del tiempo le había revelado a Sarah Connor que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Por esto, se convirtió en una especie de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia.

Esta es la razón por la que fue recluida en un manicomio. Cuando un nuevo androide mejorado, un T-1000, llega del futuro para asesinar a John, un viejo modelo T-800 será enviado para protegerle y cambiar el destino del planeta.