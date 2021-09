Venom 2: ¿dónde ver la nueva película de Tom Hardy?

Venom 2: let there be Carnage es una de las películas más esperadas por millones de fans de los cómics alrededor del mundo, pues nos traerá de vuelta al popular simbionte interpretado por Tom Hardy. Esta vez, deberá enfrentar a un violento enemigo conocido como Carnage, otra entidad unida a un asesino en serie (Woody Harrelson). ¿Cuándo y dónde podremos ver esta épica batalla? Aquí te lo contamos.

La cinta de Sony Pictures, basada en los cómics de Marvel y dirigida por Andy Serkis, iba a llegar originalmente a la pantalla grande en octubre de 2020, pero la pandemia del coronavirus obligó a su retraso. Luego, se habló de estrenarla el 24 de septiembre y de allí se movió la fecha al 15 de octubre, pero fue nuevamente adelantada. Descrita por la crítica como una versión “más grande y rápida” de la primera película, esta nueva entrega promete mucha acción y violencia.

¿Cuándo va a salir Venom 2?

El estreno de Venom 2: let there be Carnage en Estados Unidos será este jueves 30 de septiembre, según anuncian las redes oficiales de Sony. Previo a esto, la fecha programada era el 15 de octubre, por lo que las ansias de los fans aumentan. En el caso de Perú, la cinta con Tom Hardy llegará a las salas de cine el 7 de octubre; en México, será un día antes (6 de octubre).

Woody Harrelson interpretará a Carnage en la película del simbionte. Foto: composición / Sony

Dónde ver Venom 2

El estreno de Venom 2 estará disponible en las salas de cine de Estados Unidos, así como en las de Perú, México y otros países de América Latina.

Ver Venom 2 película completo en español latino

Por ahora, la única forma de ver Venom 2 completa y en español latino será en las salas de cine. Habrá que esperar un tiempo más para ver esta esperada producción a través de alguna plataforma de streaming.

Venom 2 gratis

Debido a que el estreno de Venom 2 será exclusivamente en las salas de cine, no hay una forma legal de ver esta película gratis.

¿Cuál es la clasificación de Venom 2?

Inicialmente, se había anunciado que la clasificación de Venom 2: let there be Carnage sería R, es decir, para mayores de 18 años. No obstante, la productora decidió cambiarla.

De acuerdo con el informe de la Motion Picture Association of America (MPAA), la cinta tendrá una clasificación PG-13 (mayores de 13 años) “por secuencias intensas de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes”.

Venom 2: let there be Carnage tendrá una clasificación PG-13 (mayores de 13 años). Foto: Sony Pictures

¿Cómo nace Carnage en Venom 2?

El asesino psicópata Cletus Kasady muerde a Eddie Brock mientras este último iba a entrevistarlo. Cuando el criminal está a punto de ser ejecutado con una inyección letal, el simbionte que lleva dentro de él se manifiesta, y Cletus se convierte en el temible Carnage.

