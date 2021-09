¿Se podrá ver Venom 2 en HBO Max?: todo sobre la secuela de Tom Hardy

Venom 2 o Venom: let there be Carnage, la nueva película protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson del ya denominado Sony’s Spider-Man Universe (Universo Spider-Man de Sony), tiene planeado su estreno en una fecha diferente para Estados Unidos y otra para Latinoamérica. Se trata de una cinta que podría significar la conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel, donde la atención en estos meses está puesta en Spider-man: no way home.

La reciente filtración de la escena post créditos de Venom 2 ha levantado aún más el interés de los seguidores de Marvel en este largometraje. Sin duda, los fanáticos ahora tienen altas expectativas con la nueva entrega del simbionte, ya que podrían ver no solo por primera vez a Venom y Carnage en una misma cinta, sino también a los personajes de Tom Hardy y Tom Holland compartiendo pantalla. Por ello, en el marco de su lanzamiento, en esta nota te contamos todo sobre el estreno de la película en salas de cine y plataformas de streaming

Fecha de estreno de Venom 2

El estreno de Venom 2 ha sido modificado un par de veces debido al contexto de la pandemia, pero los fanáticos del simbionte pueden estar contentos, ya que la cinta está a punto de estrenarse. Venom: let there be Carnage llega hoy 30 de septiembre a salas de cine en Estados Unidos y el 7 de octubre para Perú.

La productora Andes Films confirmó que la película perteneciente al universo de películas de Sony Pictures, renombrado recientemente como Sony’s Spider-Man Universe (Universo Spider-Man de Sony), llegaría al Perú y otros países sudamericanos una semana después de su estreno en el país estadounidense.

El estreno estaba en un comienzo programado para el 24 de septiembre, pero fue reprogramada para el 15 de octubre. En este último mes hubo rumores de que el largometraje del antihéroe iba a postergarse hasta 2022, pero los seguidores de Tom Hardy y de las películas de Marvel se alegraron con la decisión final de adelantar la fecha para el 1 de octubre.

¿Cuándo sale Venom 2 en HBO Max?

Venom 2 solamente se estrenará en salas de cine a nivel mundial. Aún no se ha confirmado nada respecto a su posible llegada a plataformas de streaming como HBO Max, por lo que si cuentas con este servicio o alguno parecido (Amazon Prime Video, Disney +, Paramount + y demás), no podrás ver la película por ese medio, al menos por ahora.

Reparto de Venom 2: Let the be Carnage

El protagonista Tom Hardy vuelve a repetir su papel como Eddie Brock para la secuela. Para esta continuación se incorpora la leyenda del cine, Woody Harrelson, quien ya había sido presentado brevemente en este universo de Sony en la escena post créditos de la primera cinta de 2018 y que ahora interpretará al desquiciado villano Carnage. A continuación, te dejamos a las estrellas más importantes del reparto y sus respectivos papeles.

Tom Hardy como Eddie Brock (Venom)

Woody Harrelson como Cletus Kasady (Carnage)

Jack Bandeira como Joven Cletus

Michelle Williams como Anne Weying

Naomie Harris como Frances Barrison

Reid Scott como Dr. Dan Lewis

Stephen Graham como detective Mulligan

Peggy Lu como Mrs. Chen

Sian Webber como Dr. Pazzo

Scroobius Pip como Siegfried

Amrou Al-Kadhi como huésped dos

Beau Sargent como huésped tres

¿De qué trata Venom 2?

“Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady”, describe la sinopsis de la película.

Después del éxito de Venom en 2018, era de esperarse que Sony quisiera seguir expandiendo esta historia dentro del denominado Sony’s Spider-Man Universe (Universo Spider-Man de Sony). La cinta llega en el marco del próximo estreno de la tercera película del arácnido, Spider-man: no way home, y todos los rumores que han salido en los últimos meses, entre los que figura la posible aparición de Tom Holland en esta secuela del simbionte.

Hace poco se filtró la escena post créditos de Venom 2 y los fanáticos no podrían estar esperando más esta película luego de ver la secuencia, que parece ser real. Así, esta nueva cinta podría marcar un suceso importante en el desarrollo de los largometrajes que está preparando Sony y su conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel a cargo de Disney.

¿Saldrá el Spiderman de Tom Holland Venom 2? ¿Se conectará el UCM con Sony? Las respuestas a estas preguntas se contestarán con su estreno este 1 de octubre en Estados Unidos y 7 octubre para toda Latinoamérica.

Tráiler de Venom 2