El juego del calamar: Gi Hun volverá como un trabajador, según teoría

Millones de personas han quedado maravilladas e impactadas con la primera temporada de El juego del calamar. El éxito coreano ha tenido a sus fanáticos preguntándose detalles como el significado de sus emblemáticas figuras geométricas, la historia detrás de la tétrica muñeca Luz Verde, Luz Roja y más. No obstante, su gran final ha motivado la aparición de una teoría: ¿Qué pasaría si el cabello del protagonista guarda relación con su inminente regreso al circuito de mortales desafíos?

Gi Hun cerró El juego del calamar con el cabello teñido de rojo. Foto: Netflix

Como recordarán los admiradores, Seong Gi Hun cerró el final de la serie de Netflix con un renovado cambio de look, ya que se tiñó el cabello de rojo. Además, durante su llamada a la organización detrás de Squid game, el sujeto les deja en claro que se han ganado a un adversario.

Aquellos datos han desatado una hipótesis muy concreta: el color que eligió Gi Hun anticiparía que eventualmente se infiltrará en la competencia, pero esta vez lo hará como uno de los trabajadores enmascarados . Claramente no se sabe cómo lo haría, pero, de llegarse a concretar, ello podría ser algo similar a lo que pasó con el detective Joon Ho cuando buscaba información acerca de su hermano perdido, al inicio de la primera entrega.

Por lo pronto, Hwang Dong Hyuk —creador del título— ofreció una razón para el pelo de Seong en una entrevista con iMBC: “Pensé que el color rojo contenía la ira de Gi Hun. Intuitivamente, se me ocurrió ese color de cabello”. No obstante, dicha explicación no necesariamente ha sido tomada como absoluta por aquellos fanáticos que buscan conectar ciertos detalles con posibles pistas para un futuro de El juego del calamar.