What if capítulo 8: resumen y qué pasó en octavo episodio de la serie

What if…?, la primera serie animada del MCU, sigue explorando el multiverso desatado en la serie Loki. Así es cómo el octavo capítulo plantea: ¿qué habría pasado si Ultron ganaba? El estreno en Disney Plus ha sido todo un éxito y los fans de la franquicia no podrían estar más contentos con el resultado.

En el anterior episodio ya habíamos visto la aparición de un Ultron portando las seis gemas del infinito, abriéndose paso entre el multiverso para acabar con toda la vida. Ahora, finalmente pudimos ver cómo el villano derrotó a los Vengadores y consiguió este gran poder en su línea de tiempo.

What if...? capítulo 8 nos remontó a la película Los Vengadores 2, pero con una significativa diferencia: la poderosa inteligencia artificial se apoderó del cuerpo de Vision y diezmó el mundo. Ni siquiera Thanos pudo evitar convertirse en una de sus víctimas cuando llegó a la Tierra.

Una vez que Ultron consiguió apoderarse de todas las gemas del infinito, no hay quien pudo hacerle frente y desoló todo su universo. Su poder incrementó tanto que fue capaz de percibir a El observador, quien no tenía prevista esta posibilidad y es atacado ferozmente por la maquina.

La serie de Disney Plus sorprendió a los fans con el nuevo Ultron. Foto: composición / Marvel Studios

El villano proclamó que acabar con la vida del multiverso es su nuevo propósito para conseguir la paz y le reclamó al Vigilante por su actitud tan pasiva. Tras un épico enfrentamiento, el ser cósmico logra escapar y decide romper su juramento de cero intervención.

En los últimos minutos del capítulo, se le ve buscando aliados para detener a Ultron. Uno de estos se trata de nada menos que de Doctor Strange Supreme. Ahora solo queda esperar el noveno episodio para conocer la conformación que salvará el multiverso de la poderosa inteligencia artificial.