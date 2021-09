What if...? capítulo 8: muerte de Thanos demuestra que no era inevitable

What if...? mostró las posibilidades infinitas de mundos alternos, tras el multiverso desatado en la serie Loki. Ahora que salió el octavo capítulo, los fans están conscientes que Ultron se ha convertido en la mayor amenaza para el multiverso luego de asesinar a Thanos y apoderarse de las gemas del infinito.

Como vimos, la poderosa inteligencia artificial busca erradicar toda la vida para conseguir la paz sin discriminar los mundos, donde este y su ejército de máquinas aparezca. Pese a lo sorprendente de sus acciones, los fans están comentando más lo fácil que fue acabar con el titán loco.

A diferencia de la versión cinematográfica donde los superhéroes hicieron de todo para siquiera hacerlo sangrar, Ultron solo tuvo que hacer uso de su rayo laser para partirlo en dos. No solo se trata de un ataque rápido, sino también efectivo al haber sido dirigido a una zona desprotegida del personaje.

Al respecto, los fanáticos dejaron volar su imaginación para crear memes y lanzar todo tipo de bromas. A continuación, te compartimos algunas de las publicaciones que hicieron furor en redes sociales.

“Inicia su misión para reducir a la mitad la población del universo y termina partido en dos... Irónico”.

“Entonces me estás diciendo que Vision pudo terminar con Thnanos así de fácil...”

“Literal, él asesina a Thanos de forma tan casual”.

“Mitad y mitad. Perfectamente balanceado como debe ser”.

¿Cómo y dónde ver What if capítulo 8?

Así como el octavo capítulo, todos los episodios de What if...? se pueden ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.