What if...? capítulo 8 demuestra que Ultron no debió morir en Avengers 2

La serie animada de Marvel Studios demostró que la poderosa inteligencia artificial tenía mucho que ofrecer en el MCU. Ahora, llegó el momento para ser reivindicado.

Disney Plus lanzó el octavo capítulo de What if este 29 de septiembre. Foto: composición / Marvel Studios