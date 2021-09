Disney Plus continúa apostando por sus contenidos originales. Actualmente se encuentra con las emisiones semanales de What if…? por parte de Marvel Studios. Asimismo, viene explorando su franquicia Star Wars con Visions. Ahora, para alegría de los fanáticos, ‘La casa del ratón’ finalmente ha confirmado la fecha de estreno para The book of Boba Fett.

A través de un sobrio afiche, se confirma que el esperado spin-off de The mandalorian llegará a la plataforma de streaming este 29 de diciembre y traerá a Temuera Morrison en el papel principal del cazarrecompensas, junto a Ming-na Wen como la mercenaria Fennec Shand.

The book of Boba Fett confirma fecha de estreno en Disney Plus. Foto: Disney Plus

“Ahora mismo no puedo decir nada al respecto, pero saldrá en diciembre. Esperen a ver lo que viene. Los va a dejar boquiabiertos. Eso es todo lo que puedo decir. (…) Puedo hablar todo lo que quiera, porque sé que es más que eso. Es mucho más que eso. Así que la gente va a estar muy emocionada cuando la vea”, confesó Robert Rodriguez, uno de los directores de The book of Boba Fett, a Collider a inicios de setiembre.

Como se recuerda, una escena postcréditos de la segunda temporada de The mandalorian mostró el palacio de Jabba el Hutt y a su líder siendo destronado por Boba Fett, algo que es justamente lo que se resalta en el póster mostrado anteriormente.

The book of Boba Fett – sinopsis oficial

The book of Boba Fett, una emocionante aventura de Star Wars, encuentra al legendario cazarrecompensas Boba Fett y a la mercenaria Fennec Shand navegando por el submundo de la Galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernaron, Jabba el Hutt, y su sindicato del crimen.