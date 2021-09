Squid game: director decepciona a fans sobre la segunda temporada

A pesar de el éxito que consiguió la serie surcoreana El juego del calamar en tan poco tiempo, su director y guionista, Hwang Dong-hyuk, no tiene la intención, por el momento, de escribir más capítulos para la historia, lo cual ha decepcionado a los millones de fanáticos que ha logrado la ficción de terror a nivel mundial. Esto lo dio a conocer en una entrevista para la revista Variety. Según sus palabras, está muy agotado por el esfuerzo.

Como base la sociedad coreana

La trama de la serie gira alrededor de una competencia que ofrece recompensas a personas pobres, pero que para conseguir ganar deben sortear a la misma muerte. En su guión, Hwang emuló la competitiva vida en la sociedad coreana, que él describe como una lucha férrea en la que a menudo no miramos a las personas sino lo que pueden ofrecernos.

El director nacido y criado en Seúl contó al medio estadounidense que quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representara una competencia extrema. “Quería usar el tipo de personajes que todos conocemos en la vida real. Como juego de supervivencia, es entretenimiento y drama humano. Los juegos representados son extremadamente simples y fáciles de entender. Eso permite a los espectadores concentrarse en los personajes, en lugar de distraerse tratando de interpretar las reglas”.

“Increíblemente cansado”

Los fanáticos de El Juego del Calamar ya se encuentran ansiosos por una segunda temporada y Netflix también. Sin embargo, ese deseo no se hará realidad en el corto plazo. Hwang admitió para Variety que no es bueno trabajando en equipo y que el guion de la serie lo escribió en soledad. También dijo que: “El trabajo fue increíblemente cansado y que por ahora no tengo la intención de trabajar en una continuación”. Pero sostuvo que esta vez sí lo haría con un equipo creativo de escritores.

Así que tendremos que esperar que Hwang se decida a escribir o en su caso Netflix lo convenza para saber qué sucedería con algunos personajes, cuyas historias ya tienen versiones expresadas por los fans, como: qué ocurrió con Gi‑hun luego de desobedecer la última orden de la organización, qué pasó con los sobrevivientes del primer juego o presentar a un nuevo grupo de personas dispuestas a arriesgar su vida por unos cuántos miles de billetes.