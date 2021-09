El juego del calamar: la tétrica muñeca existe y puede ser visitada por los fans

El juego del calamar va en camino a convertirse en el show más visto en la historia de Netflix gracias a los impactantes juegos que componen su envolvente trama, la cual mantiene a los espectadores pegados a la TV. Parte de la popularidad del programa proviene de la tétrica muñeca que aparece en el primer desafío. Si bien se ha revelado su significado en la serie, recientemente se ha hecho público un curioso dato: existe en la vida real.

Squid game presentó a su atemorizante muñeca en su primer episodio. Foto: composición/Netflix

De acuerdo con el portal especializado Insider, la aterradora figura gigante que entona la canción “Luz roja, luz verde” se encuentra en Jincheon, un área rural localizada a unas tres horas al norte de Seúl, la capital de Corea del Sur . No obstante, los detalles no se detienen ahí porque, por más tenebroso que pueda sonar, su presencia en el condado no es un mero adorno, sino que ella ‘vigila’ la entrada de un museo de coches de caballo llamado Macha Land. Pero ¿cómo llegó a Netflix?

Según explica el citado medio, los productores del exitoso título coreano la pidieron prestada para llevar a cabo la realización de su serie. Sin embargo, sin una razón detallada por el momento, la muñeca ha perdido una de sus manos, una característica que, sin duda, aumenta su perturbadora apariencia.

La muñeca está ubicada en Jincheon, un área rural al norte de Seúl, Corea del Sur. Foto: Instagram/@gudgotogudgo (Vía Insider)

¿De qué trata El juego del calamar?

El juego del calamar tiene a Seong Gi-Hun como protagonista. El hombre, consumido por las deudas, es abordado por un misterioso sujeto en una estación de tren para ofrecerle una singular forma de ganar dinero.

En primer lugar, solo se enfrentan en una inocente partida de tazos, pero todo está por cambiar cuando Gi-Hun recibe una tarjeta con un número, en el que puede registrase para concursar por un millonario premio. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la decisión tomada lo conduce a un camino que solo tiene como salida la vida o la muerte.