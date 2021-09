Netflix, Britney vs. Spears: documental expone claves cruciales detrás del caso legal

A través de su plataforma, Netflix estrenó este martes 28 de septiembre Britney vs. Spears, un documental donde se aborda su larga lucha por dejar sin efecto la tutela legal que tiene su padre sobre ella. Este proceso lo viene realizando desde el 2009 y ha cobrado mayor notoriedad en el 2021.

Para sus fans este proyecto es una pieza importante para dar a conocer la situación de la ‘Princesa del pop’, ya que ha estrenado un día antes de que se celebre una audiencia en la Corte superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la cantante estadounidense.

Tráiler de Britney vs. Spears

Los momentos clave que no dejó Britney vs. Spears

Britney probablemente nunca debió haber estado bajo una tutela

Lo logró. Después de más de un año de batallas legales, Britney Spears se libró de la tutela de su padre. Foto: difusión.

Para el abogado experto en tutelas Tony Chicotel, quien fue parte del documental, el hecho de que Britney Spears fuera colocada bajo este régimen es cuestionable. “Tenemos estándares muy particulares para la tutela. Tienes que ser incapaz de satisfacer tus necesidades de comida, ropa, salud y refugio, pero en este caso particular, ella realizó giras, tuvo un show exitoso en Las Vegas, vendió millones de frascos de perfume, apareció en How i met your mother y recaudó mucho dinero mientras estaba bajo la supervisión legal de su padre”, explicó.

La aparición de Louise “Lou” Taylor en la vida de los Spears

La película nos lleva a conocer más sobre Taylor, quien se presentó en el 2008 como una persona cercana a la familia Spears y quien, años después, se convirtió en gerente de negocios del patrimonio de Britney Spears. En 2019, después de que la cantante se alejara de su residencia en Domination Las Vegas y se negara a actuar más, Taylor alegó haber perdido $400.000 por esta acción, por lo que solicitó $500.000 por año para continuar como gerente comercial de Britney. Ella le envió a Jamie Spears una factura por $308.974.51 en diciembre de 2019, que él pagó un día después de recibirla.

¿Cuánto dinero ganó Jamie Spears tras obtener la tutela de Britney Spears?

Jamie Spears cobra 16.000 dólares por ser el representante legal de su hija.

Según expone el documental Britney vs. Spears, de 2013 a 2018, Jamie Spears habría ganado $ 2,1 millones de los ingresos de la gira de Britney y un salario mensual de $16,000. En julio de 2020, Jamie alegó que de la herencia de su hija se vio obligado a reembolsar una suma de $ 1 millón después de que la cantante se negó a realizar un show en vivo. Por otro lado, solicitó casi $ 1.4 millones en honorarios legales, incluidos más de $ 500.000 para “asuntos de publicidad” en relación a Britney.