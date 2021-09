El juego del calamar: el porqué de su éxito y su dura crítica a la sociedad

A pocos días de su lanzamiento en Netflix, El juego del calamar se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. La serie surcoreana creada por Hwang Dong Hyuk sorprendió al público por sus escenas violentas y crudas mostradas en cada episodio. Asimismo, la naturalidad de los personajes es algo que identificó a los fans del programa.

La historia de Squid game gira entorno a un grupo de personas con bajos recursos económicos que deciden participar en una serie de juegos para ganar el premio mayor: 45 millones de wones. Lo que no sabían es que en cada intento arriesgarían sus vidas para pasar al siguiente nivel.

Esta premisa no es una novedad, ya que existen otros contenidos con la misma temática de supervivencia como la aclamada ficción Alice in borderland. No obstante, El juego del calamar, más allá de incluir el suspenso en su trama, expone una dura crítica a la sociedad.

¿Qué critica El juego del calamar?

A lo largo de la historia de El juego del calamar se da a conocer las diferentes necesidades de los participantes y lo que los motiva a jugar más allá del dinero. En el caso de Gi-hun, el personaje principal, decide participar en los diferentes eventos para internar a su madre en un hospital a causa de una diabetes avanzada y también poder recuperar a su hija.

Sin embargo, cuando ve que sus compañeros son asesinados sin la menor piedad, se da cuenta de que no son tratados como seres humanos y que solo sirven para la diversión de los altos mandos.

Asimismo, en los últimos episodios se puede ver cómo un grupo de personas enmascaradas entran en una sala privada para observar a los participantes y entretenerse con sus muertes y sufrimiento. Esta situación pondría en evidencia el control y poder que tienen algunas personas con elevado estatus social sobre los de bajos recursos económicos.

Es al final de la serie cuando el protagonista decide volver al juego para posiblemente tomar venganza por sus amigos caídos y eliminar el sistema que por tantos años usó las necesidades de las personas para su placer personal.

Hwang Dong Hyuk expone dentro del programa varias situaciones que suceden en el día a día y coloca los dos extremos de la sociedad en un macabro juego que termina con las esperanzas y dignidad de las personas.