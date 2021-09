Ben Whishaw, de No time to die, quiere que un actor LGBTQ interprete al nuevo James Bond

No time to die o Sin tiempo para morir se ha convertido en una de las películas más esperadas del año no solo porque será la entrega 25 de uno de los clásicos íconos del cine, sino también porque marcará el fin de la era Craig como el famoso agente secreto 007, James Bond. La cinta dirigida por Cary Joji Fukunag se podrá ver en distintas salas de cine del mundo a partir de este 30 de setiembre. En tanto, en Estados Unidos la película será estrenada el 8 de octubre.

La búsqueda del nuevo Bond ha empezado

Aunque la serie de películas del espía británico ha tenido varios altibajos a lo largo de su historia, el peso dramático impuesto por Daniel Craig en las últimas cinco cintas lo coloca como uno de los mejores intérpretes entre los fans y la crítica. Ahora que deja el inolvidable personaje, la conversación sobre quién debería tomar el papel del siguiente Bond está más viva que nunca.

Se ha dicho que podría ser un afrodescendiente, un latino, una mujer, pero ahora la controversia va hacia la pregunta planteada por el magazine Attitude al actor británico Ben Whishaw, que encarna a Q en las tres últimas cintas del espía: ¿le gustaría ver a algún actor homosexual en el rol?

Whishaw: “Hay muchos actores británicos homosexuales”

Ben Whishaw, actor abiertamente gay y protagonista de cintas como Cloud Atlas, I’m not there y El perfume, declaró a Attitude: “Sería algo extraordinario. Por supuesto que me gustaría ver eso. Realmente creo que deberíamos marchar hacia un mundo en el que todos pudieran interpretar cualquier rol. Y sería muy emocionante que no importara la sexualidad de alguien para tomar un papel, creo que eso sería verdadero progreso. Pero ya veremos, ya veremos lo que pasa. Estoy asombrado de lo mucho que han cambiado las cosas en los últimos cinco o seis años, así que ya veremos”.

El magazine sugirió a los ingleses Luke Evans y Jonathan Bailey, actores homosexuales, a lo cual Whishaw añadió: “Hay muchos actores británicos homosexuales, es un poco difícil de decidir… Los dos son maravillosos… Ambos son actores muy capaces para hacerlo, serían una casting ideal. Sería emocionante ver a alguno de los dos hacerlo, me pregunto si ellos estarían dispuestos a hacerlo, porque no solo se trata de las exigencias del papel, también es la demanda de ser Bond en el mundo, lo que simboliza y cómo puede cambiar tu vida”.

