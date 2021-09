X-Men: James McAvoy no descarta regresar como el Profesor X para el UCM

Con más de 10 largometrajes, X-Men se ha posicionado como una de las sagas más queridas por los fanáticos de Marvel. Algunos de sus personajes se han convertido en íconos de la cultura pop, razón por la cual millones de personas esperan ver su retorno en el UCM. Si bien no existe una confirmación oficial, los admiradores esperan ver a James McAvoy nuevamente como el recordado Profesor X.

Ante aquella posibilidad, el portal especializado ComicBook.com conversó con el actor escocés y este ofreció nuevos detalles sobre su futuro en el papel del superhéroe. No obstante, lejos de confirmar o negar su participación en una nueva cinta producida por Kevin Feige, tampoco se desligó completamente de su pasado como Charles Xavier.

“Me gusta hacer cosas buenas y, cuando me pidieron que interpretara a Charles la primera vez, fue algo bueno. Era un buen guion y me entusiasmó. Si la gente me ofrece un buen guion, siempre voy a estar emocionado , pero siento que he tenido un buen final con Charles y que he podido explorar algunas cosas realmente buenas, particularmente en las dos primeras películas que hice para él como personaje”, detalló McAvoy.

“Así que, si mi tiempo ha terminado, estoy contento con el tiempo que he pasado y el tiempo que me han dado. Pero si llega un buen guion y la gente quiere hacer cosas conmigo, siempre estaré abierto a ello, pero tiene que ser bueno . Es gente inteligente (en referencia a Feige y su equipo). Son muy buenos a la hora de montar sus cosas. Se les ocurrirá dónde hacerlo, pero eso podría no implicar a gente que lo haya hecho antes”, agregó.

James McAvoy es principalmente reconocido por su papel de Profesor X en X-Men. Foto: 20th Century Fox

Aunque opinó que está dispuesto a retornar como Xavier, ello no implicó que se muestre en desaprobación de darle la posta a una nueva generación de protagonistas.

“Podría ser una reimaginación completa. Y, como fanático, también estoy de acuerdo con eso, me entusiasmaría ver lo que sucede después. Si lo que sucede después nos involucra a nosotros, entonces podría ser genial, pero no estoy seguro de qué camino van a tomar básicamente. Pero como fanático, estoy emocionado de ver cualquier camino que tomen”, precisó.

Claro que la fiel fanaticada es la más emocionada, especialmente cuando diversos medios, como el citado anteriormente, apuntan a que la aparición de uno de los roles más famosos de franquicia de los mutantes podría tener una destacada participación en Spider-Man: no way home o en Doctor Strange 2.