What if…?, episodio 8: Ultron Vision porta las gemas del infinito en nuevo adelanto

Marvel Studios continúa con los lanzamientos semanales de What if…? en Disney Plus. La serie animada del UCM dejó a todos sus fanáticos con un nudo en la garganta cuando mostró a Ultron con las gemas de infinito en el séptimo capítulo. En ese sentido, será en el episodio 8 donde finalmente se mostrarán las consecuencias de la temible presencia del villano y cómo lograrían deshacerse de él.

Por lo pronto, ‘La casa de las ideas’ ha emitido un nuevo adelanto de la producción, en donde vemos al personaje portando las seis poderosas piedras. Sin embargo, esta vez notamos algunas diferencias en la apariencia del antagonista. A continuación, puedes ver la imagen:

Ultron Vision en nuevo adelanto de What if...?. Foto: Marvel Studios

Según explica el portal especializado Screen Rant, la nueva entrega de What if…? nos mostraría una versión híbrida entre Ultron y Vision. Sin embargo, no se sabe si Paul Bettany retomará la actuación vocal de su papel o, en su defecto, será James Spader quien lo haga. Además, tampoco se sabe cuál será exactamente el arco de este octavo episodio.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el capítulo 8 de What if…?

Para alegría de los admiradores, What if...? lanzará su episodio 8 este miércoles 29 de setiembre, por lo que podrá ser reproducido en Perú a partir de las 3.00 a. m. A continuación, te dejamos el horario estreno para otros países en América Latina y España:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 a. m.

España: 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 8 de What if...? online?

Los nuevos episodios de What if...? se pueden ver en Disney Plus. Para reproducir cualquier título de su videoteca de contenido (que no se encuentre sujeto a Premier Access), te debes suscribir a una tarifa mensual de S/ 25,90.