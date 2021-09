What if...?, capítulo 8: ¿cuándo y dónde ver online el nuevo episodio de la serie?

What if…? se encuentra en su recta final. Esta popular serie animada mostrará historias alternativas a las ya conocidas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, se conoce que el programa contará con un total de 10 episodios que se transmitirán vía online. Luego de presentar a Thor como protagonista, el próximo capítulo mantiene a los fans con muchas expectativas.

A continuación, detallamos todo lo que se sabe sobre el episodio 8 de la ficción.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el capítulo 8 de What if…?

El episodio 8 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 28 de septiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua : miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia : miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico : miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil : miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 8 de ‘What if...?’ online?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

What if...?, capítulo 8 - tráiler

Personajes de What if...?