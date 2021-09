The witcher: Netflix producirá una segunda película animada tras Pesadilla del lobo

Luego de una exitosa primera temporada de The witcher con Henry Cavill y el reciente estreno de la caricatura Nightmare of the wolf, Netflix ha decidido expandir la franquicia con más contenido y, esta vez, se anunció que adaptará una segunda película animada que servirá a modo de spin-off de la trama original.

A través del evento TUDUM, la producción de The witcher explicó que la gran acogida que tuvo Pesadilla del lobo los motivó a continuar con una nueva saga del mismo universo. No obstante, todavía no se sabe la trama ni quién será el personaje principal.

Asimismo, se dio a conocer que el gigante de streaming se encuentra preparando una serie animada que complementará a las dos anteriores entregas, pero será enfocada en un público infantil, por lo que será todo un reto.

Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2021 llegará a Netflix la temporada 2 de The witcher. En esta entrega profundizará la relación fraternal entre Geralt de Rivia y Ciri, quienes enfrentarán diversos problemas mientras inician su aventura.

¿De qué tratará The witcher 2?

Mientras aún cree que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla a la casa de su infancia en Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce.

Él debe proteger a la niña del misterioso poder que posee en su interior, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros.