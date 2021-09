Netflix: estas son las series y películas más vistas en la plataforma

Netflix acopla constantemente nuevos títulos a su videoteca de contenido. Si bien no todos logran un éxito considerable, no hay lugar a duda de que una gran cantidad de series y películas han logrado un grado bastante importante de reconocimiento. En ese sentido, hace poco se reveló que El juego del calamar destronó a La casa de papel como la producción más popular. No obstante, aún hay más sorpresas, ya que el gigante del streaming acaba de publicar sus estadísticas y Bridgerton encabeza la lista.

De acuerdo con lo compartido por la revista Variety, Ted Sarandos, codirector general y jefe de contenidos de Netflix, estuvo presente en la Code Conference de Vox Media en el Beverly Hilton, donde ha presentado dos diapositivas, las cuales, según él, reflejan la “mirada más completa hasta ahora” de las 10 series y películas con mejor desempeño de la plataforma.

Netflix revela sus series y películas más vistas. Foto: Netflix (vía Variety)

Netflix revela sus series y películas más vistas. Foto: Netflix (vía Variety)

De esa manera, la primera temporada de Bridgerton es la serie más vista, tanto en las cifras que recogen el número de hogares donde fue reproducida como en las horas de visionado; mientras que Misión de rescate fue la película más vista en términos de hogares y Bird box la más vista en cuanto al número de horas. “Estamos tratando de ser más transparentes con el talento y con el mercado”, dijo Sarandos.

Claro está que Squid game ha logrado destacarse rápidamente. En torno a ello, el ejecutivo reconoce que el drama coreano de supervivencia fue un éxito inesperado. “No lo vimos venir, en términos de popularidad global”, comentó. No obstante, el citado medio comenta que el show protagonizado por Lee Jung-jae estaba en camino de ser el programa más popular de Netflix de todos los tiempos, y actualmente es el número 1 en todo el mundo en el servicio.