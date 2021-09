Mario Bros: Chris Pratt dará voz al personaje, pero fans piden a Danny DeVito

Hace un par de días, Nintendo anunció que Chris Pratt será el encargado de prestar su voz al personaje más emblemático de la empresa: Mario Bros en un próximo filme. Tras darse a conocer su ingreso, fans no dudaron en compartir sus opiniones de que la estrella de Marvel sea el encargado de dar vida al querido fontanero.

Con el fandom dividido, en plataformas como Twitter han surgido comentarios donde se pide que Pratt no interprete al personaje, sino que lo haga el actor Danny DeVito.

El intérprete, que se ha ganado a una legión de seguidores por sus trabajos en Batman returns, Matilda o Gemelos, no solo es considerado para el papel de Mario, sino también para Wario, la contraparte malvada del protagonista del juego de Nintendo.

Danny Devito el favorito de los fans para ser Mario. Foto: Twitter

Para algunos fans, Danny Devito dio dar vida a Mario en próxima película animada de Nintendo. Foto: Twitter

Pero él no es el único solicitado para esta película. Charles Martinet, actor de voz que ha sido tanto Mario como Wario en la franquicia de videojuegos desde la década de 1990, es llamado por los fanáticos para que sea parte del grupo de actores. Por el momento, y de acuerdo a lo informado por Comicbook, él sí estará en el filme ya que tendrá un cameo especial.

Reparto de la nueva película de Super Mario Bros

Super Marios Bros. ya tiene elenco oficial para su adaptación animada. Foto: Twitter/@NintendoAmerica

Asimismo, el resto del elenco lo completan Anya Taylor-Joy (Princess Peach) Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) y Sebastian Maniscalco (Spike).

El largometraje de animación será dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, reconocidos por su trabajo en Teen titans go! y Teen titans go! To the movies. Su estreno será en el 2022.