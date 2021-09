The last of us: Pedro Pascal y Bella Ramsey juntos en primer adelanto de la serie de HBO

Algunos días han pasado desde que Nintendo anunció al elenco oficial de la próxima película animada de Super Mario Bros.; no obstante, otro proyecto basado en un famoso videojuego ha emocionado a los fanáticos. Se trata de The last of us, la nueva serie de HBO que acaba de lanzar un primer e impactante adelanto , en el que finalmente vemos a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, respectivamente.

The last of us, primer adelanto. Foto: Twitter/@Neil_Druckmann

Si bien en la imagen no se logra ver el rostro de los personajes, la verdad es que los admiradores destacan la gran similitud que comparten los actores con los personajes del exitoso título de Naughty dog. La imagen fue publicada por Neil Druckmann, quien -además de ser copresidente de la firma desaerrolladora-, funge como director y guionista.

“Cuando los vi por primera vez en el set con el traje completo, pensé: ‘¡Son Joel y Ellie!’ ¡The last of us está a toda máquina! No puedo esperar para mostrarles más”, fueron algunas de las palabras que acompañaron el post. De hecho, la presencia predominante de Druckmann es uno de los factores más importantes, ya que podría traducirse en una adaptación fiel de los videojuegos distribuidos por PlayStation.

Neil Druckmann emocionado por primer adelanto de The last of us. Foto: Twitter/@Neil_Druckmann

Por lo pronto, el portal especializado Screen Rant comenta que el rodaje de la serie está en pleno desarrollo, y, pese a que aún no se sabe el eje de su trama, unas primeras filtraciones en julio de este año permitieron ver algunas escenas que incluían camiones de bomberos, vehículos SWAT (usados por un grupo selectos de policías), entre otras cosas que presagiaban el gran despliegue de acción que podríamos ver.

Además, algunos detalles que han elevado las expectativas en torno al estreno de este nuevo proyecto es que se confirmó a Craig Mazin, showrunner la exitosa serie de HBO Chernobyl, como productor para The last of us. Asimismo, ha trascendido que Gustavo Santaolalla, compositor de la banda original del juego, regresará para musicalizar la serie.

The last of us es uno de los videojuegos más populares de los últimos años. Foto: Naughty Dog

¿De qué trata The last of us?

Como ya hemos comentado, la sinopsis de la serie de The last of us aún no está clara. Por lo pronto, te contamos que la historia general se enfoca en Joel y Ellie, quienes viven en un mundo asolado por aquellos que fueron infectados por un extraño virus.

El sujeto es contratado para llevar a la joven fuera de una zona de cuarentena hacia un nuevo grupo de resistencia, ya que ella podría ser la cura que tanto han buscado.