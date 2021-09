The good doctor temporada 5: fecha de estreno, cómo y dónde ver la nueva entrega

La ABC tiene grandes estrenos aún. La popular cadena estadounidense iniciará la décimo octava temporada de Grey’s anatomy y la quinta entrega del spin-off Station 19 con un impactante crossover entre ambas producciones. No obstante, los fanáticos están esperando ver la nueva tanda de episodios de The good doctor 5.

El exitoso título protagonizado por Freddie Highmore retomará la historia del médico Shaun Murphy. En ese sentido, el portal especializado Collider ha revelado que el show iniciará con las festividades relacionadas con el matrimonio entre Lea y Shaun luego de su viaje a Guatemala. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas el esperado estreno del programa.

Fecha de estreno de The good doctor, temporada 5

Al igual que le ha pasado a múltiples producciones en lo que va de la pandemia, The good doctor ha tenido diversos retrasos. No obstante, para alegría de los fanáticos, la temporada 5 del exitoso show llegará a la ABC este lunes 27 de setiembre.

The good doctor: dónde ver la temporada 5

Debido a que The good doctor es una serie que se transmite a través de la ABC, la quinta temporada llegará a través de aquella cadena de televisión. Si bien la serie es distribuida de manera online por Amazon Prime Video, aún no se ha revelado cuándo será su fecha de estreno en dicha plataforma de streaming.

The good doctor 5. Foto: ABC

A qué hora se estrena The good doctor, temporada 5

La quinta temporada de The good doctor llegará a la cadena de televisión ABC a las 10.00 p. m. hora del este, mientras que su arribo en hora central se dará a las 9.00 p. m.

Cuántos capítulos tendrá The good doctor, temporada 5

No se sabe exactamente la cantidad de episodios que traerá la quinta temporada de The good doctor, pero es probable que la nueva entrega esté compuesta por unos 20 capítulos en promedio. Por lo pronto, Rotten Tomatoes indica que los tres primeros lanzamientos llevarán por nombre “New beginnings”, “Piece of cake”, y “Measure of intelligence”.

The good doctor temporada 5: ver capítulos gratis en Netflix

En Latinoamérica, The good doctor tiene un acuerdo de exclusividad con Amazon Prime Video. No obstante, en otras regiones se puede ver la serie a través de Netflix. Sin embargo, pese a que hace algún tiempo se podía acceder gratis a la videoteca de contenido del gigante del streaming, la plataforma ha cambiado sus modalidades de suscripción, razón por la cual ya no es posible reproducir los títulos sin coste.

The good doctor. Foto: ABC

Cómo ver The good doctor, temporada 5, en ABC

The good doctor llegará a ABC en Estados Unidos. De esa manera, lo más probable es que con el pasar de los días se anuncie una fecha de llegada al canal Sony, al igual que se ha hecho con otros lanzamientos de la cadena como Grey’s anatomy.

The good doctor, temporada 5: personajes nuevos

El reparto de la quinta temporada estará formado por los ya habituales de la serie Freddie Highmore, Christina Chang, Fiona Gubelmann, Hill Harper, Will Yun Lee, Richard Schiff y Paige Spara. Los recién ascendidos son Osvaldo Benavides, Noah Galvin y Bria Samoné Henderson.

Osvaldo Benavides interpreta, desde el final de la cuarta temporada, al doctor Mateo Rendón. Foto: composición/ABC

Tráiler de The good doctor, temporada 5

En el tráiler vemos a Lea y Shaun compartiendo algunas ideas sobre su matrimonio. Pese a que todo parece normal durante la mayor parte del clip, un punto álgido llega al final de este: el joven médico se disculpa mientras está por dar el sí a su novia en el altar ¿Será un mal presagio para la pareja?