Netflix, estrenos en octubre: series, películas y animes para ver online

Como en cada mes, Netflix renueva su catálogo con nuevo contenido para los gustos y preferencias de todos sus suscriptores. Más de 50 producciones estarán al alcance del público en octubre de 2021. Entre los títulos más novedosos se encuentran You 3, Luis Miguel 3, Venom, Pokémon: los secretos de la selva y la última temporada de The seven deadly sins.

A continuación, mostramos la lista completa de todas las series, películas, documentales y animes que llegarán a Netflix este mes.

Series

Seinfeld (temporadas 1 a la 9) - 1 octubre

Las cosas por limpiar - 1 octubre

On my block (temporada 4) - 4 octubre

La venganza de las Juanas - 6 octubre

Amor a primera bestia (temporada 2) - 7 octubre

Aun así - 7 octubre

El amor es como el chachachá - 9 octubre

Otra vida (temporada 2) - 14 octubre

You (temporada 3) - 15 octubre

Mi nombre - 15 octubre

Sexo, amor y Goop lab - 21 octubre

Locke y Key (temporada 2) - 22 octubre

Dinastía (temporada 4) - 22 octubre

Luis Miguel, la serie (temporada 3) - 28 octubre

Pasillos de hospital (temporada 2) - 28 octubre

Colin en blanco y negro - 29 octubre

El tiempo que te doy - 29 octubre

Amor, invitados especiales: matrimonio y divorcio (temporada 2) - 30 octubre.

Películas

Culpable - 1 octubre

Jumper - 1 octubre

Forever Rich - 1 octubre

Agente Salt - 1 octubre

Sr. y Sra. Smith - 1 octubre

El club de la pelea - 1 octubre

Halloween 4: el regreso de Michael Myers - 1 octubre

Marley y yo - 1 octubre

Norbit - 1 octubre

Jackass: la película - 1 octubre

Escapa del Undertaker - 5 octubre

Rush: pasión y gloria - 5 octubre

Hay alguien en tu casa - 6 octubre

Ma - 7 octubre

Mi hermano, mi hermana - 8 octubre

Venom - 9 octubre

Distancia de rescate - 13 octubre

One night in Paris - 14 octubre

Pequeña... otra vez - 14 octubre

La batalla olvidada - 15 octubre

Cuatro por cuatro - 15 octubre

Fauces de la noche - 20 octubre

La razón de estar contigo: un nuevo viaje - 20 octubre

Atentado en el estadio - 24 octubre

Nadie duerme en el bosque esta noche 2 - 27 octubre

Hipnótico - 27 octubre

El ejército de los ladrones - 29 octubre

El origen del mundo - 29 octubre.

Documentales

Diana: el musical - 1 octubre

Juego sucio: volumen 1 - 6 octubre

La vocera - 8 octubre

Convergencia: valentía ante una crisis - 12 octubre

La creación de Malinche: un documental de Nacho Cano - 12 octubre

Las películas que nos formaron (temporada 3) - 12 octubre

A world not ours - 14 octubre

Aquí me encuentro - 20 octubre

Esos locos años veinte (temporada 1) - 22 octubre.

Anime

The seven deadly sins: la maldición de la luz - 1 octubre

Scissor seven (temporada 3) - 3 octubre

Pokémon: los secretos de la selva - 8 octubre

Blue period - 9 octubre

Bright: alma de samurái - 12 octubre

Violet Evergarden: la película - 13 octubre

Komi-san no puede comunicarse - 21 octubre.

Infantiles

Abc de amor - 1 octubre

Gatitas asustadizas (temporada 1) - 1 octubre

Pistas de Blue y tú (temporada 1) - 4 octubre

Cuentos lúgubres del reino de Grimm - 8 octubre

El club de las niñeras (temporada 2) - 11 octubre

El maravilloso Halloween de Tibucán: especial de Halloween - 15 octubre

La casa de muñecas de Gabby (temporada 3) - 19 octubre

Tut Tut Cory Bólidos (temporada 6) - 21 octubre

Maya y los tres: miniserie - 22 octubre

El origen de los guardianes - 28 octubre.