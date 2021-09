El juego del calamar: ¿qué significan el círculo, triángulo y cuadrado?

La serie surcoreana El juego del calamar es el título más visto de Netflix y sigue dando de qué hablar entre los fans por los juegos letales que pusieron a prueba a los personajes. Sin embargo, hay otro misterioso detalle que ha dado pie a teorías sobre su significado.

En las redes sociales, los seguidores del programa resaltaron que los guardias portan uno trajes rosas con el objetivo de mantener su identidad en secreto. Asimismo, usan unos cascos con diferentes símbolos (círculo, triángulo y cuadrado) y cada uno sirve para exponer su rango.

Como pudimos observar, el círculo es para los trabajadores, el triángulo es para los soldados y el cuadrado para los supervisores. Sobre los rumores del equis como cuarto símbolo, no hay nada confirmado dentro ni fuera de la ficción.

Cabe resaltar que la jerarquía de poder es importante en el programa. En uno de los primeros capítulos, uno de ellos le regaña a un trabajador, recordándole que no puede hablar a menos que un superior suyo lo haya autorizado.

Squid Game lidera el Top 10 de Netflix en Perú. Foto: Netflix

El juego del calamar: ¿qué pasó al final?

Gi-Hun logró ganar el juego tras una serie de letales desafíos y conseguir la millonaria recompensa. Sin embargo, no llega disfrutar de su dinero por la repentina muerte de su madre, y vuelve a su antigua vida.

En los últimos minutos de la serie, el protagonista se reencuentra con el misterioso hombre que lo reclutó. Si bien no logra alcanzarlo, consigue la tarjeta con su número y una amenaza: debe subir al avión y seguir con su vida.

El juego del calamar 2: ¿tendrá segunda temporada?

Por el momento, la plataforma de streaming Netflix no ha emitido ningún comunicado oficial sobre los nuevos capítulos, pero el final abierto no cierra las posibilidades para que se realice una segunda temporada del popular show. Aun así, el creador confesó que no tenía planes para otra entrega.

“No tengo planes bien desarrollados para Squid game 2. Es bastante agotador pensar en ello ahora. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados para continuar la trama”, contó Hwang en una entrevista pasada para Variety.