Saint Sieya live action: ¿quién es Diego Tinoco, el mexicano que dará vida a Ikki de Fénix?

Hace solo unos días se confirmó el rodaje del live action de Los caballeros del zodiaco, serie manga creada, escrita e ilustrada por Masami Kurumada. Se sabe también que ahora se está grabando en Budapest y Los Ángeles. Asimismo, el estreno será entre finales de 2023 e inicios de 2024 para conmemorar los 70 años de su autor y 50 de carrera como mangaka.

Sin más que pedir, junto a esto se anunciaron los nombres de algunos integrantes del reparto que participarán en el popular filme. Entre ellos están Sean Bean, Famke Janssen, Mackenyu, Madison Iseman, Mark Dacascos y actor de origen mexicano-ecuatoriano Diego Ticono con el rol de uno de los personajes más recordados y queridos de Saint Seiya: Ikki de Fénix.

Pero ¿quién es Diego Tinoco?

Diego Tinoco es un joven actor de 23 años de edad con raíces latinoamericanas. Actualmente, vive en Los Ángeles, California (EE. UU.), donde se desarrolló en esta carrera profesional. El artista interpretó papeles secundarios en Drizzle of hope (2015), Teen wolf (2016) y Welcome to valhalla (2017). Su momento llegó cuando colaboró en la serie On my block de Netflix en 2018 como César Díaz.

Esta última sirvió mucho para erradicar el estereotipo sobre los latinos en Estados Unidos. A la par, Tinoco se involucró mucho debido a que pertenece a una comunidad latina que promueve la inclusión e igualdad, además de evitar el racismo entre compatriotas que contribuyen en trabajos masivos. Por otro lado, muy pronto lo veremos en una diferente producción de Netflix, Guerra de duelo.

Queda ser pacientes para recibir con muchas ansias e ilusión a uno de los personajes más importantes en Los caballeros del zodiaco. Aunque diversos animes, según críticas de la audiencia, no lograron el éxito al ser convertidos en live action, como Dragonball Evolution y Death Note, se tiene esperanzas en esta adaptación que está bajo la dirección del polaco Tomasz Baginski y la producción de la empresa japonesa Toei Animation de la mano con Sony Pictures.