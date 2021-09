Rebelde en Netflix: remake de Rebelde Way presenta teaser y lanza su tema central

Hace unos días, una foto en la que aparecen los que serían parte del elenco de la nueva versión de Rebelde en Netflix dio mucho que hablar. A raíz de la publicación de esa imagen, las ganas de saber más por parte de los miles de fanáticos de las dos telenovelas y agrupaciones musicales que salieron a la luz son inmensas. Por si eso no fuera poco, este sábado 25 en el evento digital Tudum se dio un adelanto de lo que será esta serie en una de las más grandes compañías de streaming.

Como ya se anunció antes, este remake se basará en el relato mexicano Rebelde. Sin embargo, recordemos que este salió de Rebelde Way, producción original argentina de Cris Morena. Ahora Netflix está apostando por nuevos rostros, pero se sujeta a los mismos personajes de la última entrega sudamericana.

Entre los confirmados para integrar el reparto están Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene y Alejandro Puente, Giovanna Grigio. Además de la actriz Estefanía Villareal, quien hizo de Celina en la serie de 2004. Ella será la directora del renovado Elite Way School.

El reboot de Rebelde llegará en 2022 y el fandom está muy ansioso de verlo. A solo unas horas del pequeño adelanto musical que se vio en el Tudum, los miles de seguidores están tratando de resolver quién sería cada personaje al interpretar una de las canciones más populares del grupo RBD.

No hay duda que Netflix se las trae, pues no ha dejado ningún detalle al aire. Por ejemplo, los colores del popular uniforme siguen en juego, aunque con un estilo más moderno. Y los looks no se quedan atrás.