Teen wolf tendrá película en Paramount Plus: Tyler Posey sería el protagonista

Netflix se ha embarcado este año en la realización de los remakes de series como El último maestro del aire, One Piece y más. La misma mecánica la viene trabajado Disney Plus desde hace algún tiempo. No obstante, un nuevo streamer está por sumarse al campo de los revivals, ya que, de acuerdo con lo reportado por Variety, Teen wolf tendrá una película en Paramount Plus.

Se confirma película de Teen wolf para Paramount Plus. Foto: MTV

La icónica serie de MTV continuará su historia con un largometraje, el cual resulta de un acuerdo global que el creador de la producción original protagonizada por Tyler Posey, Jeff Davis, ha firmado con MTV Entertainment Studios. En ese sentido, según explica el citado medio, Davis fungirá como guionista y productor ejecutivo del proyecto del streamer. La noticia fue compartida en forma de videoclip por Posey, a través de su cuenta oficial en Instagram, con lo cual se confirmaría su presencia en el reparto.

Si bien aún no se ha dado a conocer oficialmente qué estrellas del elenco original volverán a interpretar sus respectivos papeles, Variety detalla que se estarían cerrando algunas conversaciones. Por lo pronto, en el cuarto aniversario de su último episodio, Dealine reveló que la serie Teen Wolf estará disponible en Paramount Plus en diversos mercados internacionales a partir de diciembre de este año.

Por otro lado, el acuerdo plurianual también incluye otras dos colaboraciones entre Davis y MTV, entre ellas el anunciado reboot de acción real de Æon Flux para Paramount+, basado en la animación que estuvo ambientada en un mundo postapocalíptico asolado por la guerra; y Wolf Pack, un título inspirado en los libros de Edo Van Belkom, en los que se sigue a un grupo de adolescentes mientras luchan contra un terrorífico mal que se revela durante un incendio forestal en California.

¿De qué tratará la película de Teen wolf?

Un aterrador suceso ha surgido en el pueblo de Beacon Hills. Los lobos están aullando una vez más y piden el regreso de banshees, werecoyotes, hellhounds, kitsunes y cualquier otro cambiaformas de la noche. Pero solo un hombre lobo como Scott McCall, que ya no es un adolescente pero sigue siendo un alfa, puede reunir tanto a nuevos aliados como a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y mortífero al que se han enfrentado.