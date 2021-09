Sex education: Lino Facioli, el actor de Game of Thrones que pasó desapercibido

Uno de los rostros que no imaginabas ver ni reconociste en una de las series más populares de Netflix, Sex education, es del actor brasileño Lino Facioli, muy conocido por su papel de Robyn Arryn, hijo de Jon Arryn y primo caprichoso de los Stark en Game of thrones de HBO. Desde la segunda temporada participa en esta entretenida historia de adolescentes como Dex Thompson. Sin embargo, es en la última entrega que sobresale como nunca antes.

Lino Facioli interpreta a Dex Thompson en Sex education. Foto: Netflix

Dex es un joven alumno de la escuela secundaria Moordale, pertenece al grupo estudiantil Los Cerebrines y es amante de los cubos Rubik. No obstante, ahora destaca por tener algunos problemas amorosos con su novia. Thompson se ve obligado a pedir ayudar a un experto en estos líos, pero termina más enterrado y expuesto a vergonzosos eventos frente a todos sus compañeros del colegio.

Lino Facioli ha dado un giro en su carrera, de ser un niño mimado, debilucho y enfermizo en Juego de tronos a convertirse en uno de los más llamativos personajes de Sex education. Inició su carrera de actor alrededor de los 7 años de edad después de mudarse a Inglaterra junto con su familia. Ellos lo apoyaron en todo momento, inscribiéndolo en un centro educativo de teatro en Londres.

En el 2010, apareció en cortometrajes y series de TV. Awfully deep, un corto británico, fue su primera colaboración profesional. Pasado un tiempo, participó en la película Get him to the greek, interpretando al hijo del humorista y actor Russell Brand. Su papel estelar fue en Game of thrones en 2011, seguido de su actuación en O menino no espelho en 2014.