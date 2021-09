Misa de medianoche ya está disponible en Netflix y se encuentra en el top 10

Mike Flanagan vuelve a ser tendencia tras el estreno de Misa de medianoche, miniserie de terror que a pocas horas de su lanzamiento, se encuentra en el top 10 de Netflix y ha generado comentarios positivos entre los espectadores. El creador es reconocido en la industria del cine y televisión por populares obras como La maldición de Hill House y Doctor sleep.

Asimismo, el programa de miedo fue calificado con un 95% de aceptación en Rotten Tomatoes, un porcentaje bastante alto dentro del portal de críticas. Cabe resaltar que la ficción cuenta con un total de siete episodios y cada uno de ellos tiene alrededor de 60 minutos de duración.

¿De qué trata la miniserie Misa de medianoche?

La historia de Misa de medianoche sucede en una pequeña isla llamada Crockett Island, cuya comunidad se aleja de otras por razones desconocidas. A pesar de que la situación dentro del lugar era bastante normal, todo comienza a cambiar cuando ocurren situaciones milagrosas y augurios macabros tras la llegada de un extraño pero alegre sacerdote.

Misa de medianoche - tráiler

Mike Flanagan sobre Misa de medianoche

El creador de Misa de medianoche brindó algunos detalles sobre lo que se verá en la miniserie de terror y qué es lo que sucede en la pequeña isla.

“Como un antiguo monaguillo que está a punto de celebrar tres años de sobriedad, no es difícil ver por qué es algo tan personal. Las ideas en las raíces de esta serie me aterrorizan profundamente. Hay una oscuridad operando en Crockett Island. En parte es sobrenatural, pero lo más terrorífico nace de la naturaleza humana. No es difícil ver la oscuridad que anima esta historia en nuestro propio mundo, por desgracia”, explicó.

Flanagan también profundizó sobre la actitud de las personas en situaciones trágicas. “Pero esta serie va sobre otra cosa también... la fe en sí misma. Uno de los mayores misterios de la naturaleza humana. Cómo, incluso en la oscuridad, en los peores momentos, en la ausencia de luz (y de esperanza) seguimos cantando. Espero que disfruten de nuestra canción”.