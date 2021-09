Marvel busca quedarse con los derechos de Iron Man, Spider-Man y otros vengadores

Disney Plus y Marvel Studios han unido fuerzas desde hace algún tiempo y lo han hecho con gran éxito. Producto de ello se han tenido grandes resultados como WandaVision, Loki, o What if...? Sin embargo, ‘La casa de las ideas’ se enfrenta a un nuevo reto en lo que respecta a la retención de algunos de sus personajes más icónicos.

What If...? es la primera serie animada del Universo cinematográfico de Marvel. Foto: Marvel Studios

Claro está que, durante los últimos años, los mayores superhéroes de Marvel Cómics han pasado de ser roles de historietas a algunas de las estrellas más grandes del cine de la cultura pop, gracias a la fuerte presencia del UCM en la industria. Pero, aunque cueste admitirlo, el desarrollo de los papeles y sus respectivas historias están sujetos a lo que se conoce como copyright.

Bajo esa situación, y según la ley de derechos de autor, los creadores, sus familiares o herederos pueden reclamar la propiedad de los personajes o franquicias que crearon luego de un periodo de tiempo determinado. En ese sentido, según explica The Hollywood Reporter, Marvel estaría por quedarse sin Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, entre otros vengadores. No obstante, ya se han puesto alertas.

Spider-Man es uno de los personajes más famosos de Marvel Comics y uno de los más queridos del UCM. Foto: Marvel Studios

De acuerdo con los detalles del citado medio, la firma ha dirigido sus demandas a los herederos de algunos de sus famosos creadores como Stan Lee, Steve Ditko y Gene Colan. Con ello, la compañía busca que se declare que los personajes en riesgo fueron creados como trabajo por encargo , lo que hace que sus derechos no puedan ser devueltos a los autores. De perder el caso, Marvel tendría que decirles adiós a sus figuras más representativas en un promedio de casi dos años.

Las demandas de ‘La casa de las ideas’ llegan un mes después de que el patrimonio de Ditko presentara una notificación de cese por Spider-Man, que entraría en vigor en junio de 2023. En esa línea, Screen Rant devela que el famoso abogado Marc Toberoff (reconocido por el caso similar de Superman contra DC Comics) representa a la herencia de Ditko, mientras que Dan Petrocelli, que defendió con éxito ese mismo suceso, actuará a favor de Marvel.

Con ello, el citado portal especializado desliza la posibilidad de que, con base en los antecedentes, el estudio tenga una ventaja.